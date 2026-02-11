이재원 빗썸 대표 “오지급 사고 사과…교차검증 반영 못해”

국회 정무위원회, 빗썸 사태 관련 긴급 현안질의

이찬진 금감원장 “5분도 길다…실시간 연동되어야”

이재원 빗썸 대표가 11일 국회에 출석해 최근 발생한 비트코인 오지급 사고와 관련해 머리 숙여 사과했다.

이 대표는 이날 국회 정무위원회의 빗썸 사태 관련 긴급 현안질의에 출석해 비트코인 62만개 오지급과 관련해 “당사 이벤트 오지급 소식으로 상심이 크셨을 국민 여러분께 진심으로 사과드린다”고 말했다.

이재원 빗썸 대표가 11일 서울 여의도 국회 정무위원회에서 열린 빗썸의 비트코인 오지급 사태와 관련 긴급현안질의에 출석해 고개 숙여 사과하고 있다. 뉴스1

또 빗썸 데이터베이스상 비트코인 수량과 실제 보유 수량을 교차검증하는 시스템, 다중 결재 등 내부통제 시스템이 제대로 작동하지 않았음을 인정했다.

이 대표는 ‘왜 금융회사에 준하는 내부통제 시스템을 갖추지 않았느냐’는 김남근 더불어민주당 의원 질타에 우선 “대한민국 가상자산 시장을 신뢰해 주신 국민 여러분과 의원님, 그리고 금융당국 관계자분들께 감히 헤아릴 수 없는 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다”며 사과를 전한 뒤 답변을 이어갔다.

이 대표는 “빗썸이 지급하고자 하는 양(비트코인 물량)과 자체 보유한 양을 크로스체크하는 검증 시스템이 반영되지 못했던 사항은 인정한다”면서 “이벤트 설계 과정에서 지급하려는 내용만큼만 한도 계정으로 분리하는 부분도 이번 사고에서 반영되지 못한 부분이 있다”고 말했다.

그는 이어 “다중 결제 관련 부분은 오랜 기간 유사한 이벤트를 진행하며 관련 부분을 내부적으로 탑재해 운영해왔다”면서도 “변명은 아니지만, 거래소 시스템 운영과 백엔드 시스템 고도화를 병행하고 있었고, 새로운 시스템으로 이전하는 와중 일부가 누락된 상태에서 (이번 이벤트가) 진행됐던 점은 명백하게 인식하고 있다”고 설명했다.

지난 6일 빗썸에서는 고객 이벤트 보상을 지급하는 과정에서 62만원 상당의 경품 대신 비트코인 62만개가 잘못 지급되는 사태가 발생했다. 빗썸은 현재까지 오지급 분량의 99.7%를 회수한 상태다.

하지만 사고 당시 이용자 일부가 시세 하락에 비트코인을 매도하면서 피해자들이 발생했고, 이들에 대한 보상을 비롯해 논란이 거세지자 정무위에서는 이날 빗썸 관련 긴급현안 질의를 진행하기로 합의했다.

이날 금융당국은 빗썸의 사고로 드러난 관계 법령의 맹점을 향후 가상자산 2단계 입법에 적극 반영하겠다는 의지를 보였다.

이찬진 금감원장은 이날 정무위원회에 출석해 “현행법은 내부통제나 위험관리 기준에 관한 것도 가상자산이용자보호법에 규정되어 있지 않다”면서 “전부 자율규제체계로 운영되고 있는 제도적 한계가 있다. 위반하더라도 이행사항을 강제할 수 없다”고 토로했다.

이 원장은 업비트가 빗썸과 달리 지갑 보유량과 거래상 합계를 5분에 한 번씩 확인해 일치시키는 시스템을 운영하는 점에 대해서도 “5분이 아닌 실시간 연동이 되어야 하는 것 아닌지 검토해봐야 한다”며 “5분도 짧은 것(이) 아니다”라고 말했다.