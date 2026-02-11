블랙핑크 제니, 용산 건물주 됐다…200억 빌딩 현금 매입

그룹 블랙핑크의 멤버 제니가 서울 용산구 동빙고동 소재 건물을 200억원에 매입한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

11일 복수의 매체 보도에 따르면 제니는 지난해 5월 해당 건물을 200억원에 계약하고 같은 해 12월 소유권 이전 등기를 마쳤다. 등기부등본상 별도의 근저당권이 설정되지 않아 전액 현금 거래로 추정된다.

그룹 블랙핑크의 멤버 제니. 뉴시스

해당 건물은 지하 1층~지상 2층, 연면적 551.08㎡, 대지면적 595㎡ 규모다. 현재 주한 이라크 대사관이 사용 중이며, 평당 매입가는 약 1억1100만원 수준이다.

1970년 준공된 이 건물은 동빙고동 북쪽 고급 주거·외교 라인에 위치해 있다. 인근은 한남뉴타운 재개발, 용산공원 조성, 미군 반환부지 개발 등과 맞물려 개발 기대감이 높은 지역으로 꼽힌다. 유엔사 부지와 캠프킴, 미군 수송부 부지 등 주요 반환 부지도 가까이에 있다.

제니는 부동산 투자와 별도로 활동 기반도 넓히고 있다. 지난해 9월에는 자신이 설립한 1인 기획사 오드 아틀리에(OA) 사옥으로 사용할 한남동 신축 빌딩에 입주했다. 지하 1층~지상 4층, 연면적 약 927㎡(약 280평) 규모로, 업계에서는 보증금 15억~25억원, 월 임대료 6000만~8000만원 수준으로 추산하고 있다. 추정 매매가는 약 450억원으로 전해졌다.

그룹 블랙핑크의 멤버 제니. 제니 인스타그램 캡처

또한 앞서 2023년 7월에는 한남동 유엔빌리지 내 고급 빌라인 라테라스 한남을 50억원에 전액 현금 매입하고 전입신고를 마쳤다. 공급면적 286㎡, 전용면적 244.97㎡ 규모로 방 5개, 욕실 3개 구조다.

한편 제니는 오는 27일 블랙핑크의 새 앨범 ‘데드라인’으로 활동 재개를 앞두고 있다.