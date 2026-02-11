메뉴보기메뉴 보기 검색

블랙핑크 제니, 용산 건물주 됐다…200억 빌딩 현금 매입

최승우 온라인 뉴스 기자 loonytuna@segye.com
그룹 블랙핑크의 멤버 제니가 서울 용산구 동빙고동 소재 건물을 200억원에 매입한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

 

11일 복수의 매체 보도에 따르면 제니는 지난해 5월 해당 건물을 200억원에 계약하고 같은 해 12월 소유권 이전 등기를 마쳤다. 등기부등본상 별도의 근저당권이 설정되지 않아 전액 현금 거래로 추정된다.

그룹 블랙핑크의 멤버 제니. 뉴시스
해당 건물은 지하 1층~지상 2층, 연면적 551.08㎡, 대지면적 595㎡ 규모다. 현재 주한 이라크 대사관이 사용 중이며, 평당 매입가는 약 1억1100만원 수준이다.

 

1970년 준공된 이 건물은 동빙고동 북쪽 고급 주거·외교 라인에 위치해 있다. 인근은 한남뉴타운 재개발, 용산공원 조성, 미군 반환부지 개발 등과 맞물려 개발 기대감이 높은 지역으로 꼽힌다. 유엔사 부지와 캠프킴, 미군 수송부 부지 등 주요 반환 부지도 가까이에 있다.

 

제니는 부동산 투자와 별도로 활동 기반도 넓히고 있다. 지난해 9월에는 자신이 설립한 1인 기획사 오드 아틀리에(OA) 사옥으로 사용할 한남동 신축 빌딩에 입주했다. 지하 1층~지상 4층, 연면적 약 927㎡(약 280평) 규모로, 업계에서는 보증금 15억~25억원, 월 임대료 6000만~8000만원 수준으로 추산하고 있다. 추정 매매가는 약 450억원으로 전해졌다.

그룹 블랙핑크의 멤버 제니. 제니 인스타그램 캡처
또한 앞서 2023년 7월에는 한남동 유엔빌리지 내 고급 빌라인 라테라스 한남을 50억원에 전액 현금 매입하고 전입신고를 마쳤다. 공급면적 286㎡, 전용면적 244.97㎡ 규모로 방 5개, 욕실 3개 구조다.

 

한편 제니는 오는 27일 블랙핑크의 새 앨범 ‘데드라인’으로 활동 재개를 앞두고 있다.

최승우 기자

