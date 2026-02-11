HJ중공업, 1만100TEU급 대형 컨테이너선박 2척 수주

HJ중공업은 최근 유럽 선주사와 3532억원 규모의 1만100TEU급 친환경 컨테이너선박 2척에 대한 건조계약을 체결했다고 11일 밝혔다.

이번에 수주한 선박은 최근 해운업계에서 선호하는 최신 선형과 높은 효율의 연비로 온실가스 배출을 최소화한 친환경 컨테이너 운반선이다. 국제해사기구(IMO)의 환경 규제에 대응하기 위해 탈황설비인 스크러버가 설치되는 등 최적의 운항이 가능한 고효율 선형 설계가 적용된다.

특히 90년의 역사를 가진 부산 영도조선소에서 처음 1만TEU급 이상의 대형 컨테이너선이 건조된다는 점에서 의미가 크다. HJ중공업은 2004년 영도조선소 도크 길이(300m)보다 긴 선체 길이 325m의 8000TEU급 컨테이너선박 건조를 위해 댐(DAM)이라는 물막이 구조물을 만들었다. 수중에서 선체를 용접 및 연결하는 전례 없는 ‘댐(DAM) 공법’을 개발해 조선업계를 놀라게 한 바 있다.

HJ중공업은 지난 수년간 중형급 친환경 컨테이너선박 개발에 집중하며, 컨테이너선박 분야에서 경쟁력을 입증해 왔다. 2021년 상선 수주 재개의 신호탄이 된 5500TEU급 컨테이너선박부터 최근에 건조한 HMM의 9000TEU급 메탄올 컨테이너선박까지 모두 영도조선소 도크에 최적화된 선형이다.

유상철 HJ중공업 대표는 “혁신적인 공법 개발을 통해 물리적 한계를 극복해 온 저력과 기술력을 바탕으로 1만TEU급이 넘는 대형 컨테이너선박을 건조할 수 있게 됐다”며 “고품질의 선박을 납기 안에 완벽히 건조해 선주사의 신뢰에 보답하고, 친환경 중대형 컨테이너선박 분야에서 독보적인 명성을 쌓아가겠다”고 말했다.