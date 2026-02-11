방탄소년단 '버터', 日 오리콘 '주간합산 싱글랭킹' 400만↑…"해외가수 최초"

이재훈 기자 = 글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)의 싱글 CD '버터(Butter)'가 일본 오리콘 '주간 합산 싱글 랭킹'에서 누적 포인트 400만 점을 돌파했다.

11일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면, 방탄소년단이 지난 2021년 7월 발매한 '버터'는 오리콘 주간 합산 싱글 랭킹(집계 기간: 2월 2~6일)에서 누적 포인트 400만 점을 돌파했다.

방탄소년단 '버터'. 빅히트 뮤직 제공

이 랭킹은 스트리밍 수치, 디지털 다운로드 수 등을 종합해 산출한다. 방탄소년단은 누적 포인트 400만 점을 넘긴 최초의 해외 가수이자 역대 두 번째 아티스트가 됐다.

오리콘은 싱글 CD에 수록된 동명의 곡과 '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)'의 스트리밍 성과에 주목했다.

'버터'는 발표 당시 '오리콘 주간 스트리밍 랭킹'에 1위로 진입한 뒤 8주 연속 정상을 차지했다. 최근 누적 재생 수 6억 회를 돌파했다. '퍼미션 투 댄스' 역시 같은 차트에서 8주 연속 1위를 수성했고 현재 5억 스트리밍을 목전에 두고 있다.

빅히트 뮤직은 "두 노래 모두 팀의 메가 히트곡으로 공개 약 4년 7개월이 지난 지금까지도 꾸준한 사랑을 받고 있다. 이는 방탄소년단의 음악이 지닌 힘과 영향력을 보여준다"고 특기했다.

이와 함께 진의 일본 팬콘서트 실황을 담은 '#런석진_이피.투어 인 재팬(#RUNSEOKJIN_EP.TOUR in JAPAN)'이 '오리콘 주간 블루레이(Blu-ray) 랭킹'(집계 기간: 1월 26일~2월 1일)과 '주간 음악 DVD·블루레이 랭킹'에서 동시에 1위를 차지했다. 일본 공연은 개최 당시 선풍적 인기를 끌었고 지난해 7월 열린 치바, 오사카 이벤트는 전 회차 완판됐다. 특히 오사카 교세라 돔 공연은 최상단 8층과 시야제한석까지 매진됐다. 또한 일본의 5대 스포츠지(스포츠닛폰, 데일리 스포츠, 일간스포츠, 스포츠호치, 산케이 스포츠)는 양일에 걸쳐 1면에 공연 소식을 대서특필했다.

한편 방탄소년단은 오는 3월20일 오후 1시 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'을 발매한다. 이번 신보에는 팀의 정체성과 '지금의 방탄소년단'을 보여주는 총 14곡이 수록된다. 이들은 앨범 발매에 이어 21일 광화문 광장에서 'BTS 컴백 라이브: 아리랑(ARIRANG)'(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)을 연다. 이는 넷플릭스를 통해 생중계된다.

