與이성윤 "'특검 후보' 靑이 반대했는데도 추천? 허위사실"

한재혁 기자 = 이성윤 더불어민주당 최고위원은 11일 자신이 추천한 2차 종합특검 후보 전준철 변호사를 두고 "청와대가 두 차례 부정적 의견을 전했다"는 취지의 보도가 나오자 "명백한 허위사실"이라고 반박했다.

이성윤 더불어민주당 최고위원이 11일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

이 최고위원은 이날 오후 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "저는 전 변호사를 포함해 특검 후보 2명을 원내지도부에 추천했다. 그 과정에서 (이태형) 청와대 민정비서관과 통화한 사실은 있다"고 했다.

그러면서도 "해당 통화는 2차 특검의 중요성을 설명한 것"이라며 "그를 위해 수사를 잘하는 검찰 출신 (후보였으면) 좋겠다는 (이 비서관의) 의견과 제가 전 변호사를 원내에 추천하겠다는 의견을 주고받은 정도"라고 부연했다.

이 최고위원이 특검 후보로 추천한 전 변호사는 과거 일명 '대북송금 사건'에 연루된 김성태 쌍방울 전 회장의 변호인단에 이름을 올린 바 있다. 앞서 민주당은 전 변호사를 여당 몫 특검 후보로 추천했는데, 이 대통령은 이에 대해 불쾌감을 나타난 것으로 알려졌다.

지난 9일 황명선 더불어민주당 최고위원이 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의를 마치고 이성윤(왼쪽) 최고위원에게 ‘2차특검 후보 전준철 변호사 추천' 관련 사과를 요청하며 항의하고 있다.뉴시스

이후 한 언론은 청와대 관계자를 인용해 "청와대가 사전에 부정적 의견을 두 차례나 여당 측에 전달했다"고 보도했다.

한편 같은 당 이건태 의원은 해당 보도를 두고 "대통령의 국정 운영 기조를 무시한 처사이자 당정 관계를 흔드는 중대한 문제"라며 "정청래 대표는 즉시 윤리감찰단에 조사를 지시하고 엄정한 책임을 물어달라"고 요청했다.

<뉴시스>