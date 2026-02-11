‘고래잇’ 2300만명 열광·스타필드 마켓 집객 통했다…정용진의 ‘집념’이 만든 3225억원 반전

소비자들의 발길이 머문 시간만큼 이마트의 곳간도 두둑해졌다. 신세계건설이라는 뼈아픈 손실 속에서도 이마트는 본업인 ‘유통’의 힘만으로 극적인 반전을 이뤄뤄낸 것이다.

정용진 신세계그룹회장이 신년에 스타필드마켓 죽전, 스타필드 빌리지 운정, 트레이더스 구월점을 연이어 찾으며 현장 경영에 힘쓰고 있다. 이마트 제공

이마트는 고물가와 소비 침체라는 이중고를 뚫고 2025년 한 해 동안 3225억원의 영업이익을 기록했다고 11일 밝혔다. 전년과 비교하면 무려 584.8%나 급증한 수치다. 내실을 다지는 체질 개선이 수익성 개선이라는 결과물로 돌아왔다.

특히 4분기 실적은 신세계건설의 대손상각비 등 1167억원의 영업손실이 반영됐음에도 불구하고, 연결 기준 영업손익을 전년 대비 672억원 개선하며 선방했다는 평가를 받는다.

별도 기준으로는 4분기 영업이익이 147억원으로 흑자 전환에 성공하며 본업 중심의 수익 구조가 완전히 안착했음을 입증했다.

이러한 성장의 일등 공신은 고객의 체감 만족도를 높인 ‘가격’과 ‘공간’의 변화다. 지난해 2300만명이 참여한 ‘고래잇 페스타’는 이마트가 가진 압도적인 가격 경쟁력을 시장에 각인시킨 계기가 됐다. 행사 기간 매출이 전년보다 28.1%나 뛰며 집객 효과를 톡톡히 누렸다.

점포를 단순히 물건 사는 곳이 아닌 머무는 곳으로 바꾼 ‘스타필드 마켓’ 전략도 주효했다. 리뉴얼을 마친 일산점의 경우 방문 고객 수가 61.3%, 매출이 74% 급증하는 기염을 토했다. 창고형 할인점 트레이더스 역시 가성비를 앞세워 연간 영업이익 1293억원을 기록하며 실적 견인차 역할을 충실히 해냈다.

이마트는 올해도 7개 점포의 리뉴얼을 단행하며 오프라인 경쟁력을 강화하는 한편, 새로운 먹거리 발굴에 속도를 낸다. 단순 물건 판매를 넘어 리테일 미디어 네트워크(RMN) 사업을 본격화해 광고와 데이터를 기반으로 한 신규 수익 모델을 구축할 계획이다.

온라인에서는 SSG닷컴의 ‘쓱7 클럽’을 통해 충성 고객을 묶어두는 락인(Lock-in) 전략을 강화하고, 퀵커머스 서비스를 고도화해 온·오프라인을 잇는 이른바 ‘O4O’ 전략을 완성한다는 포부다.

이마트 관계자는 “2026년은 본업 경쟁력을 더 날카롭게 다듬어 시장 지배력을 공고히 하는 해가 될 것”이라며 “통합 매입의 힘과 온·오프라인 연계 전략을 통해 수익성을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.