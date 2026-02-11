조인성, '비주얼' 물려준 박정민에 "멋있는게 쉬운줄 알았나" [N인터뷰]

장아름 기자 = '휴민트' 조인성이 박정민이 영화와 캐릭터의 외형을 위해 체중 감량을 하고 러닝을 하는 등 노력을 기울인 점에 대해 언급했다.

11일 서울 종로구 삼청동의 한 카페에서는 영화 '휴민트'(감독 류승완) 주연 조인성의 인터뷰가 진행됐다.

'휴민트' 조인성. NEW

'휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기로, '부당거래'(2010) '베를린'(2013) '베테랑'(2015) '모가디슈'(2021) '밀수'(2023) '베테랑2'(2024) 등 작품을 통해 흥행과 완성도를 모두 입증해 온 류승완 감독의 신작이다.

'모가디슈' '밀수'에 이어 류승완 감독과 세 번째 작품을 함께 하게 된 조인성은 극 중 대한민국 국정원 요원 조과장 역을 맡았다. 조과장은 위험한 상황에서도 날카로운 직관과 판단력으로 성공적인 작전을 수행하는 인물로, 처음으로 정보원을 잃은 후 냉혹한 임무와 인간적인 선택 사이에서 갈등한다.

이날 자리에서 조인성은 '휴민트'에서 신세경과 멜로를 보여준 박정민의 비주얼에 대한 칭찬이 나오자 "멋있게 나오려면 노력해야 한다"고 응수했다.

앞서 조인성은 '휴민트' 제작보고회 당시에도 박정민에게 '비주얼' 자리를 물려주겠다고 한 바 있다. 이와 관련해 조인성은 "멋있는 건 쉬운 줄 알았나, 그거 특별한 거 아니다, 일어나서 아침에 30분씩 무조건 뛰고 몇 년간 하면 되는 것"이라고 너스레를 떨었다.

조인성은 박정민이 그렇게 해본 것이 처음이라고 했다고 말하자 "그러니까 처음이니까 힘들지"라며 "이제 힘든 길로 들어섰다"고 말해 웃음을 더했다. 그러면서 "'어서 와라, 축하한다, 고통의 길로 왔다"며 "얼굴이 푸석하네 좋네 어느 날은 표정이 왜 저러냐는 등의 여러 댓글을 받을 그런 입장이 됐다"고 말해 웃음을 안겼다.

한편 '휴민트'는 이날 개봉했다.

