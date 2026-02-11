정교유착 합수본, 임종성 피의자 소환…신천지 관계자도 조사

이른바 ‘정교 유착’ 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부가 금품 수수 의혹이 제기된 임종성 전 더불어민주당 의원을 소환했다.

11일 법조계에 따르면 합수본은 이날 오전 임 전 의원을 정치자금법 위반 혐의의 피의자 신분으로 불러 조사 중이다.

임 전 의원은 2020년 4월 총선 무렵 세계평화통일가정연합(통일교) 측으로부터 3000만원의 금품을 받은 혐의를 받는다. 아울러 임 전 의원은 통일교의 ‘쪼개기 후원’ 명단에도 이름을 올린 것으로 조사됐다. 통일교는 2020년 ‘월드서밋 2020’ 개최 전후로 여야 정치권 인사 수십명에게 정치자금을 후원했는데, 임 전 의원 또한 포함된 것으로 알려졌다.

임 전 의원은 통일교가 설립한 세계평화국회의원연합(IAPP)의 한국의장을 맡으며 통일교 사업인 한일 해저터널 추진 등을 의제로 내건 토론회를 주최하기도 했다.

임 전 의원은 금품수수를 비롯한 혐의를 모두 부인하고 있다. 합수본은 임 전 의원을 상대로 제기된 의혹 전반을 조사한 뒤, 추가 소환 여부를 결정할 방침이다.

합수본은 이날 오전 신천지에서 강사로 활동했던 조모씨도 참고인 신분으로 재소환했다. 합수본은 조씨를 상대로 신천지 2인자였던 고동안 전 총무의 횡령 혐의와 관련한 용처 등을 확인할 것으로 보인다. 합수본은 5일과 6일에도 전직 지파장 최모씨와 전직 청년회장 차모씨를 참고인으로 재소환해 횡령 관련 의혹을 조사했다.

합수본은 신천지가 신종코로나바이러스(코로나19) 방역 방해 혐의와 세무 조사 등 사법리스크가 발생했을 당시, 이를 해결하기 위해 법조계와 정치권을 접촉했다는 의혹을 들여다보고 있따.

합수본은 이날 2020∼2022년 고 전 총무와 이희자 근우회장, 김모 변호사, 총회 섭외부장 등의 녹취 80여건도 추가 확보한 것으로 파악됐다. 신천지 법무부장을 지낸 변호사도 압수물 관련 협의를 위해 합수본에 이날 출석했다. 합수본은 해당 변호사가 이만희 총회장과 신천지 관련 각종 사법 리스크에 대응하면서 실세 역할을 해왔다는 진술을 확보한 바 있다.