"다카이치 인기는 사회현상…용기 주는 자기계발 캐릭터"

박상현 특파원 = 일본 중의원 선거(총선)에서 집권 자민당의 역사적 대승을 이끈 다카이치 사나에 총리가 젊은 층을 중심으로 팬덤을 형성한 배경에는 용기를 북돋우는 '자기 계발' 캐릭터라는 인식이 있다는 분석이 나왔다.



미디어사회학 연구자인 이토 마사아키 세이케이대 교수는 11일 보도된 마이니치신문 인터뷰에서 다카이치 총리 인기 열풍을 정치 현상이 아닌 사회 현상으로 봐야 한다며 이같이 주장했다.

이토 교수는 "젊은이는 사회를 어떻게 좋게 할 것인가라는 '정치적' 영역보다 내가 어떻게 살아남을 것인가라는 '전(前)정치적' 생활의 길잡이를 원한다"며 현재의 청년은 고도성장기와 처한 환경이 다르다고 지적했다.



그는 "지금 사람들은 자신이 열심히 하지 않으면 성장하지 못한다는 감각이 있지만, 어떻게 성장하면 좋은지 모른다"며 이런 고민을 품은 이들에게 다카이치 총리가 '일하고 일하고 일하고'를 외치며 긍정적 사고를 지닌 본보기로 비쳤다고 짚었다.



이토 교수는 "다카이치 총리가 정체된 인생에 힘을 준다고 느낀 사람은 응원받는다는 기분을 갖게 되고 다카이치 총리를 응원하고 싶어지게 되는 것"이라며 다카이치 총리가 젊은 층과 성장하지 못하는 사람들의 마음에 불을 지폈다고 말했다.



아울러 다카이치 총리가 병든 남편을 간호하고 있고 여성이라는 점도 남성이 대부분인 다른 정당 대표와 대비되는 점이라고 이토 교수가 설명했다.



이토 교수는 "안보 측면에서도 '내가 지켜줄 테니 힘내자'라는 단순 명쾌한 메시지가 긍정적 인상을 줬다"며 다카이치 총리가 중소기업 보호 등 중소득층 이하 사람들에게 도움이 되는 정책을 제시한 것도 지지층을 넓힌 요인이라고 밝혔다.



정치학자인 마쓰모토 마사오 사이타마대 명예교수는 젊은 세대에서 다카이치 총리를 연예인처럼 좋아하는 이른바 '사나카쓰'가 생겨난 것과 관련해 "선거에서 이기는 쪽에 투표하는 것이 '정답'이라고 생각하는 젊은이가 늘었다"고 말했다.



마쓰모토 교수는 도쿄신문에 최근 일본에서 선거 때마다 일종의 '트렌드'(유행)가 나타나고 있다며 작년 7월 참의원(상원) 선거에서는 우익 야당 참정당, 이번에는 다카이치 총리가 이끈 자민당에 투표하는 것이 유행이었다고 분석했다.



이어 "라이프 스타일의 변화로 선거는 스마트폰에서 카탈로그를 보고 상품을 선택하는 것과 같은 일시적 이벤트가 됐다"며 정당도 유권자를 '소비자'로 보고 마케팅 전략과 같은 계획을 수립해 선거전을 치르고 있다고 밝혔다.



그는 "조직표가 약해지고 지역, 연령에 따른 표심도 차이가 줄어들고 있다"며 유권자 중에 노년층이 많아도 유행을 선도하는 것은 결국 젊은이들이라고 지적했다.



자민당은 지난 8일 치러진 총선에서 전체 465석 중 3분의 2가 넘는 316석을 휩쓸었다. 특히 수도권 지역구에서는 79승 1패라는 경이로운 승률을 기록했고, 광역지자체 47곳 중 31곳에서 의석을 독점했다.



요미우리신문이 지난 9∼10일 실시한 여론조사에서는 이번 총선 결과가 좋다고 응답한 비율이 연령대가 낮을수록 높았다. 18∼39세 젊은 층은 63%가 '좋았다'고 했으나, 40∼59세는 58%였고 60세 이상은 48%였다.

