해진공, 폴란드 물류센터에 1500억원 금융 지원

한국해양진흥공사(해진공)는 국내기업의 글로벌 물류 네트워크 경쟁력을 강화하고, 공급망 안정성을 확보하기 위해 폴란드 카토비체 물류센터에 투자한다고 11일 밝혔다.

이번 투자는 해진공이 1500억원 규모의 금융을 제공하고 LX판토스 등이 포함된 K컨소시엄이 지분을 인수하는 형태로 성사됐으며, 해진공이 미주, 동남아지역 물류시설 확보 투자에 이어 유럽에서 실시한 첫 번째 투자 사례다.

해진공이 국내기업의 글로벌 물류 네트워크 경쟁력 강화를 위해 1500억원을 투자하는 폴란드에 카토비체 물류센터 조감도. 한국해양진흥공사 제공

카토비체 물류센터는 10만8951㎡(약 3만3000평) 규모로 총 5개 동으로 조성된다. 이 건물은 태양광 패널과 친환경 시멘트 등을 사용해 국제 친환경건축인증시스템 ‘브리암(BREEAM)’ 인증을 획득할 예정이다.

카토비체는 폴란드 최대 산업지대인 실레시아주의 중심지로 독일과 체코, 슬로바키아 등 인접국과의 연결성이 뛰어나 유럽 전역을 잇는 물류 허브 중 하나다. 향후 우크라이나 재건 사업이 본격화될 경우 국내 기업의 물류 공급망 전초기지로 활용될 전망이다.

이 프로젝트는 지난해 9월 해진공이 유럽에서 개최한 사업설명회의 결실이다. 해진공은 유럽에 진출한 국내 기업들을 대상으로 지원 프로그램에 대한 설명과 투자 의지를 피력했고, 이후 LX판토스, 한국해외인프라도시개발지원공사와 긴밀한 협의를 거쳐 카토비체 물류센터 투자를 최종 확정지었다.

해진공은 이번 투자를 통해 단순한 금융 지원을 넘어 국내 물류 기업 및 제조업체들이 유럽 시장에서 겪는 인프라 부족 문제를 해소하고, 현지 경쟁력을 높이는 국가 공급망 안전판 역할을 수행할 계획이다.

안병길 해진공 사장은 “폴란드 투자는 공사가 아시아·북미를 넘어 유럽으로 사업 범위를 넓히는 중요한 변곡점이 될 것”이라며 “국내 기업들의 진출이 활발한 글로벌 물류 거점을 중심으로 해외 물류 인프라 투자를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.