中총리, 희토류 기업 점검…미중 전략광물 경쟁 속 중요성 강조

"희토류 가치 갈수록 부각…종합적 계획 강화·산업배치 최적화해야"

한종구 특파원 = 리창 중국 국무원 총리가 희토류 연구기관과 관련 기업을 시찰하며 자원 개발의 체계적 관리와 산업 구조 고도화를 주문했다.



미중의 전략 광물 경쟁이 격화하는 가운데 희토류의 전략적 가치를 강조한 것으로 해석된다.

10일(현지시간) 리창 중국 국무원 총리가 한 희토류 기업에 방문한 모습. 신화연합뉴스

11일 중국 관영 신화통신에 따르면 리 총리는 전날 장시성 희토류 기업 등을 찾아 연구개발 진행 상황과 성과 상용화를 점검했다.



리 총리는 이 자리에서 "희토류는 첨단 제조업 발전과 녹색·저탄소 전환을 추진하는 데 있어 그 가치가 갈수록 부각되고 있다"며 전략 자원으로서의 중요성을 강조했다.



희토류가 자동차, 스마트폰, 신재생에너지 설비는 물론 무기체계 생산에도 필수적인 자원으로 부상한 상황과 맞물린 발언으로 풀이된다.



특히 지난해 미국의 고율 관세 부과에 대응해 중국이 희토류 수출 통제를 강화하면서 글로벌 제조업 공급망이 영향을 받은 점을 고려한 메시지라는 해석도 나온다.



리 총리는 "희토류 자원을 합리적으로 개발하고 종합적 계획을 강화하는 한편 산업 배치를 최적화하고 재활용 체계를 정비해 자원의 절약·집약적 이용 수준을 높여야 한다"고 강조했다.



또 기초 연구와 응용 연구를 병행하고 핵심·원천 기술의 돌파를 적극 추진해 희토류 과학기술 혁신 거점을 구축해야 한다는 주문도 했다.



리 총리는 "산학연 협력을 심화하고 신에너지·신소재 분야에서의 응용을 확대해 산업 전반의 연계와 순환을 강화함으로써 희토류 산업의 질적 성장과 효율 제고를 도모해야 한다"고 말했다.



리 총리의 현장 점검은 춘제(春節·중국의 설)를 앞두고 중국 지도부의 통상적인 지방 방문 일정이지만, 미중 간 전략 광물 확보 경쟁이 심화하는 상황에서 희토류의 위상을 재확인하는 신호라는 해석도 적지 않다.

<연합>