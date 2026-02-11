국민체육진흥공단, K-RE100 공동 MOU…재생에너지 사용 확대 박차

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 88개 공기업과 준정부기관이 참여하는 'K-RE100' 업무협약(MOU)을 맺었다고 11일 밝혔다.

이번 협약은 기후에너지환경부가 추진하는 K-RE100 이행 확산을 위한 추진 과제로, 88개 공공기관이 함께 참여해 재생에너지 전환에 대한 공공부문의 책무와 실천 의지를 대외적으로 공유했다는 점에서 의미가 있다.

서울 송파구 서울올림픽기념국민체육진흥공단 사옥 전경. 국민체육진흥공단 제공

국민체육진흥공단은 이번 협약을 계기로 재생에너지 사용 확대를 위한 이행 방향을 모색하고, 체육·스포츠 시설 특성을 반영한 적합한 에너지 전환 방안을 단계적으로 검토해 나갈 방침이다. 공공 체육 분야 전반에 친환경 경영 확산을 위해 참여 기관 간 협력 기반을 강화하는 방안도 함께 논의했다.

친환경 경영 체계 구축, 온실가스 감축 노력, 녹색제품 구매 확대 등 지속적인 ESG 경영을 추진해온 공단은 이번 협약을 통해 공공 체육 분야에서 친환경 경영 확산의 선도적 역할을 지속할 계획이다.

국민체육진흥공단 관계자는 “이번 K-RE100 협약은 88개 공공기관이 함께 참여하는 의미 있는 출발점”이라면서 “앞으로도 체육공단은 체육 분야의 특성을 고려한 현실적인 방향 모색으로 정부의 에너지 전환 정책에 적극 부응해 나갈 것”이라고 말했다.