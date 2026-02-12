경북 영덕시장, 화마 딛고 ‘활짝’

郡, 305억원 투입 새단장

문화관광형 시장 재탄생

대형 화재로 잿더미가 된 경북 영덕시장이 거듭 태어났다.



11일 영덕군에 따르면 영덕전통시장 재건축 개장식을 축하하는 ‘어울림 한마당’ 행사가 지난 9일 영덕시장 광장에서 성황리에 열렸다.앞서 영덕시장은 2021년 9월4일 새벽 발생한 화재로 점포 79개동이 전소되며 약 68억원의 재산 피해가 발생한 바 있다. 이후 영덕군은 시장의 항구적 복구와 현대화를 위해 총사업비 305억원을 투입해 대대적인 재건축 사업을 추진했다.

지난 9일에 열린 영덕전통시장 재개장 기념식 ‘어울림 한마당’. 영덕군 제공

그 결과 영덕전통시장은 연면적 6083㎡(약 1840평) 규모의 최신식 시장으로 새롭게 태어났다. 새 단장을 마친 영덕시장은 1층에 51개 점포가 입점해 정상 영업을 시작했다. 고질적인 주차 문제 해결을 위해 연면적 4058㎡(약 1227평), 지상 2층 3단 규모의 주차타워(220면)를 신축해 시장 이용객의 편의성을 크게 개선했다.



이번 개장식은 영덕시장이 단순한 시장 복구를 넘어, 동해선 철도 완전 개통과 포항~영덕 고속도로 개통에 따른 교통 환경의 발전에 따라 관광?쇼핑?문화가 융합된 ‘동해안 최고의 명품시장’으로 육성하겠다는 비전을 선포하는 자리로 의미를 더했다. 경북도와 코레일이 함께하는 ‘동해선 열차 연계 시장 투어’ 등의 체류형 관광 상품을 개발하고, 영덕역과 시장 간의 접근성을 개선해 투어의 중심이 되는 문화관광형 시장으로 육성할 방침이다.



김광열 영덕군수는 “다시 일어선 영덕시장이 지역 경제와 관광의 한 축으로 자리매김할 수 있도록 모든 노력과 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.