전국 유일 ‘의대 제로’ 전남, 마침내 국립의대 생긴다

2030년 개교·정원 100명 규모

복지부, 신설 지역大 배정 확정

의대 없는 유일광역 해소 넘어

지역·필수·공공의료 강화 첫 발

전남도, 2028년 조기 개교 추진

정부가 향후 5년간 지역·필수의료 분야에서 근무할 의사 인력을 연평균 668명씩 추가 양성하기로 한 가운데 전남 통합대학교 국립의과대학 입학 정원 100명 배정이 확정됐다. 전국에서 유일하게 의과대학이 없던 전남에 국립의대 설립이 공식화되면서 30년 숙원이 본격적인 실행 단계에 들어섰다는 평가다.

사진=전남도청 제공

11일 전남도에 따르면 보건복지부는 전날 정부서울청사에서 제7차 보건의료정책심의위원회를 열고 지역·필수·공공의료 강화를 위한 의사 인력 양성 규모와 지원 방안을 의결했다. 이와 함께 전남 통합대 의대를 2030년 개교를 전제로 정원 100명 규모로 배정하는 방안을 확정했다.

정부의 이 같은 국립의대 신설 확정에 전남도는 “전남도민의 30년 숙원이 마침내 결실을 맺었다”며 환영 입장을 밝혔다. 그동안 전남은 의과대학 부재로 지역 내 의사 양성이 어려워 필수의료 확충에 구조적 한계를 겪어왔다. 이번 정원 배정을 계기로 지역에서 의사를 직접 육성하고 지역 의료를 책임지는 선순환 체계를 구축할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

전남의 의료 인력 공백은 수치로도 확인된다. 전남도에 배치된 의과 공중보건의사는 2010년 474명에서 2015년 368명, 2020년 331명, 2025년 179명으로 15년 사이 62.2% 감소했다. 지역 1차 의료를 공중보건의가 사실상 떠받쳐온 구조가 한계에 직면했다는 분석이다.

전남도는 의대 정원 확정까지 적지 않은 부침을 겪었으나 이재명정부 출범 이후 ‘의대 없는 지역에 의대 신설’이 국정과제로 채택되면서 탄력을 받았다.

지난해 말 김용범 대통령실 정책실장 주재로 김영록 전남도지사, 송하철 목포대 총장, 이병운 순천대 총장이 회동을 갖고 ‘전남 통합대 국립의대’ 신속 추진에 합의를 이끌어 냈다.

전국 최대 의료 취약지이자 광역자치단체 중 유일하게 의대가 없는 전남에 국립의대를 신설하는 것은 지역 의료격차 해소를 넘어 지방소멸 위기 극복을 위한 지역·필수·공공의료 강화의 출발점이 될 것이라는 데 의견을 모았다.

특히 목포대와 순천대를 하나의 통합대학교 체제로 운영하되 캠퍼스별 총장의 자율성과 독립성은 유지하는 ‘유연한 통합’ 모델 적용에도 공감대를 형성했다.

도는 이번 확정을 계기로 국립목포대와 국립순천대, 정부와 협력해 국립의대 개교 시점을 2028년으로 앞당기는 방안도 적극 추진할 계획이다.

우수 교수진 확보와 교육·연구시설 구축, 임상 실습 인프라 확충 등 개교 준비에 행정·재정적 지원을 집중한다는 방침이다.

또 동부권과 서부권에 각각 대학병원을 설립해 광주·전남 행정통합 시대에 대응하는 권역 책임의료체계를 구축하겠다는 구상도 내놨다. 대학병원은 지역 의료 공백을 해소하고 필수·공공의료 서비스를 안정적으로 제공하는 핵심 거점 역할을 맡게 될 전망이다.

김영록 전남지사는 “국립의대 설립은 지역 의료체계 전반을 재편하는 전환점이 될 것”이라며 “도민이 체감할 수 있는 의료 환경 개선으로 이어지도록 준비에 만전을 기하겠다”고 말했다.