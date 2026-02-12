[재미로 보는 오늘의 운세] 2월 12일 (목요일) 63년생 신용에 문제 생길 수 있다

96년생 광고를 보면 아이디어가 나타난다. 84년생 큰 일을 앞두고 집안이 몹시 부산하다. 72년생 말 한마디에 입장이 난처하다. 60년생 마음속에 두었던 일이 생긴다. 48년생 양동이에 물이 가득하다. 36년생 등산이나 차 조심하자.

97년생 겉모습만 반듯한 것은 실속이 없다. 85년생 영업하는 사람과 계약이 성사된다. 73년생 현재 일에 마무리에 치중하라. 61년생 물건구입으로 손재가 온다. 49년생 갑자기 병문안 일이 생긴다. 37년생 어지간한 일에는 반응하지 말자.

98년생 자신의 과오를 당당하게 인정하자. 86년생 대업업 자동차매 결혼상담소업은 광고에 성과가 있다. 74년생 인간관계를 구축하는데 관심가지자. 62년생 일이 어렵다고 포기하지 말자. 50년생 힘에 부치는 일은 보류하자. 38년생 진득하게 한자리에 거주하자.

99년생 중간에서 이간질하는 사람이 있다. 87년생 조금은 느린 속도를 유지하는 것이 좋다. 75년생 여성은 남성문제로 고민한다. 63년생 신용상 문제가 생긴다. 51년생 자신의 생각을 변심하지 말자. 39년생 개혁성향이 강하게 나오는 날이다.

00년생 자력으로 대사를 도모하기엔 힘이 부족. 88년생 순탄한 국면에 접어들었다. 76년생 출비나 소모에 신경쓰자. 64년생 동고동락하던 사람과 갈등이 온다. 52년생 일의 우선순위를 정하자. 40년생 나 스스로가 건강을 체크하자. 28년생 부동산에 자금이 묶여 고통이다.

01년생 건강에 좋다고 남용하지 마라. 89년생 크고 작은 일들이 잦지만 걱정은 마라. 77년생 동정과 연민의 차이점이 구분하자. 65년생 서면상의 문제점이 발생한다. 53년생 감각만을 의존하지 말자. 41년생 하는 일에 변동하지 말자. 29년생 칭찬은 상대방에 용기를 준다.

02년생 눈으로 목격한 일이 판단이 안된다. 90년생 자신을 채찍질하는 것이 도움이 된다. 78년생 금융업 대부업 숙박업은 광고에 성과가 있다. 66년생 신용이나 관재수를 주의하자. 54년생 금전관계에 신중한 대처가 필요하다. 42년생 이동 변화는 금물이다. 30년생 새로운 사람만 찾는것은 좋지 않다.

03년생 무엇을 선택할지 딜레마에 빠질 수 있다. 91년생 편한 길을 택하면 오히려 불리해진다. 79년생 경우에 어긋나는 행동을 피하자.67년생 일 이외의 모든 것은 접어두자. 55년생 주위의 반대가 심하다. 43년생 욕심과 사리사욕을 버리자. 31년생마음이 불안하면 일단 피하고 생각해라.

04년생 미래에 적응할 수 있도록 교육시켜라. 92년생 자신감이 결여되면 쉬운 일도 힘들다. 80년생 소 잃고 외양간 고치는 객이다. 68년생 동지에게 자신의 고충을 털어놓자. 56년생 타인의 사생활을 중히하자. 44년생 화로서 상대를 대하지말자. 32년생 명성있는 사람에게 큰 인덕이 온다.

05년생 모처럼 즐거운 시간을 가지겠다. 93년생 급하고 바쁘게 움직이지 마라. 81년생 정해진 규범대로 움직이자. 69년생 금전의 협력을 구하는 운이다. 57년생 논쟁에 피하는 것이 좋겠다. 45년생 묵은 앙금을 털어 내기 좋은 때다. 33년생 일을 차분히 순서대로 진행하자.

06년생 가벼운 눈인사라도 나누면서 시작하라. 94년생 악의적인 소문에 피해를 일을 수 있다. 82년생 가구업 의류업 학원업은 광고에 성과가 있다. 70년생 한번의 실수로 끝나자. 58년생 자영업자는 소득이 약하다. 46년생 일을 하다가 오류가 생긴다. 34년생 가족의 말을 단번에 자르지 마라.

95년생 상대의 분위기에 압도당하지 말라. 83년생 남녀간의 애정문제가 발생한다. 71년생 현재일에 너무 상심하지 말라. 59년생 태양이 모습을 드러내는 운이다. 47년생 소신껏 움직이면 소득이 크다. 35년생 신경통 관절염에 조심하자.

백운철학원