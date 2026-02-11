배우 정은우, 향년 40세로 오늘 사망…하루 전 장국영 사진 게시

배우 정은우가 11일 향년 40세의 나이로 사망했다. 사진은 지난 2015년 1월 14일 서울 목동 SBS 사옥에서 열린 새 주말특별기획드라마 '내마음 반짝반짝' 제작발표회에 참석해 포즈를 취하는 정은우. 세계일보 자료사진

드라마 '태양의 신부', '하나뿐인 내편'에서 활약했던 배우 정은우가 오늘 세상을 떠났다.

업계 관계자에 따르면 정은우는 11일 향년 40세의 나이로 사망했다.

고인의 정확한 사망 사인은 아직 밝혀지지 않았다.

그는 사망 소식이 전해지기 하루 전인 지난 10일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "그리운 부러운 아쉬운"이라는 글과 자신의 프로필 사진, 홍콩 배우 장국영, 영국의 싱어송라이터 에이미 와인하우스의 사진도 함께 게시해 의문이 되고 있다.

빈소는 뉴고려병원장례식장 특2호실에 마련됐다. 발인은 13일 12시, 장지는 벽제 승화원이다.

한편, 고인은 동국대학교 연극영화학 출신으로 2006년 인기리에 종영한 드라마 '반올림3'를 통해 데뷔했다.

이후 SBS 드라마 '태양의 신부'(2011)에서 주연을 맡았으며, '잘 키운 딸 하나'(2013), '하나뿐인 내편'(2018) 등에 출연하며 대중에 얼굴을 각인시켰다.

또 그는 '잘키운 딸 하나'에서 호흡을 맞췄던 배우 박한별과 2014년 12월 연애 사실을 공식 인정했으나, 2015년 7월 결별 사실을 전한 바 있다.

그의 가장 최근 활동작으로는 영화 '메모리: 조작살인'(2021)으로 해당 작품이 고인의 유작이 됐다.

한편, 정은우는 2006년 4월 디자이너 앙드레 김 자선패션쇼에 오른 경력도 있으며, 2013년에는 SBS 연기대상 단막특집극 부문 특별연기상을 수상했다.