농협, 설 연휴 가축질병 차단 총력 대응

드론 등 1000대 규모 방역 장비 운용

소독 지원 무이자 자금 700억 투입

농협이 이동이 많은 설 명절을 앞두고 아프리카돼지열병(ASF), 고병원성 조류인플루엔자(AI) 등 가축 질병 확산을 차단하기 위해 범농협 차원의 총력 대응 체계를 가동한다.



농협은 11일 농협중앙회 본관에서 ‘설 명절 대비 긴급 방역대책 화상회의’를 열고 명절 연휴기간 가축방역을 위한 3가지 핵심 대책을 중점 추진한다고 밝혔다.



우선 기존 소독 차량 외에도 전국 농·축협이 보유한 드론과 광역방제기 등을 추가로 확보해 총 1000대 규모의 방역 장비를 운용, 축사 주변과 방역 취약지역의 소독 효과를 극대화할 계획이다.



농협은 현장의 방역 실행력을 높이기 위해 전국 축산농가의 일제소독을 지원하는 무이자 자금 700억원을 긴급 편성했다. 생석회, 소독약품 등 5억원 상당의 긴급 방역용품도 현장에 즉시 보급하기로 했다. 또 정부가 지정한 ‘축산환경·소독의 날’ 운영에 발맞춰 설 명절 전후 이틀씩 ‘집중 소독의 날’로 지정해 농장주·근로자를 대상으로 집중 소독과 방역 수칙 준수를 독려한다.



농협은 가축 질병 발생 농가를 대상으로 상호금융 대출금 기한 연기, 납기 유예, 재해 특례 신용보증 등 금융지원 대책을 병행해 피해 복구에도 힘을 보태기로 했다.



ASF는 올해에만 전국에서 10번, 고병원성AI는 42번 확인됐다. 이에 정부는 가축 질병을 예방하고 민관 통합 방역체계를 구축하기 위해 농협과 함께 공동방제단을 구성하고 취약 농가 소독지원을 강화하고 있다. 강호동 농협중앙회장은 “정부·지자체와 긴밀히 협조해 설 연휴 기간 가축 질병이 확산되지 않도록 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.