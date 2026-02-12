[경제 단신] HD현대중공업, 노사 공동협의체 출범 외

HD현대중공업, 노사 공동협의체 출범

HD현대중공업이 조선업 환경 변화에 공동 대응하기 위한 노사 공동협의체를 출범했다고 11일 밝혔다. 금석호 HD현대중공업 사장(왼쪽 다섯 번째)과 김동하 금속노조 현대중공업지부장 등은 전날 울산 본사에서 열린 ‘K-조선 미래 항로 개척을 위한 노사 공동협의체 출범식’에서 스마트 조선소 구축과 신기술 도입에 따른 작업 방식 변화에 선제 대응하고, 고용안정·안전보건·인사제도 등 주요 현안을 매주 정례회의를 통해 논의하기로 했다.

로봇청소기 ‘비스포크 AI 스팀’ 선봬

[서울=뉴시스] 조성우 기자 = 11일 오전 서울 서초구 삼성 강남에서 열린 삼성전자 2026년형 로봇청소기 신제품 미디어 브리핑에서 모델이 '비스포크 AI 스팀'을 소개하고 있다. 2026.02.11. xconfind@newsis.com

삼성전자가 11일 서울 서초구 삼성 강남에서 열린 로봇청소기 신제품 미디어 브리핑에서 한국 가정에 최적화된 2026년형 ‘비스포크 AI 스팀’(사진)을 선보였다. 이 제품은 기존 대비 최대 2배 강력한 10W(와트) 흡입력을 갖춰 미세먼지는 물론 머리카락까지 깨끗하게 흡입할 수 있다. ‘팝 아웃 물걸레’로 벽면까지 밀착해 걸레질하고, ‘스팀 청정스테이션’은 100℃의 스팀으로 물걸레 표면을 살균한다. ‘이지패스 휠’이 적용돼 매트나 문지방이 있어도 자유롭게 주행할 수 있다.

삼성SDS ‘매니페스트 2026’ 참가

삼성SDS가 지난 9일부터 사흘간 미국 라스베이거스에서 열린 글로벌 물류 혁신 콘퍼런스 ‘매니페스트 2026’에 참가해 정보기술(IT) 기반 통합 물류 서비스를 선보였다. 전시 부스에서는 디지털 물류 서비스 플랫폼 ‘첼로스퀘어’를 중심으로 해상·항공·내륙 운송과 로컬 물류 서비스를, 세션 발표에선 국제 해상 운송 위기관리와 데이터 기반 운송 컨트롤타워 등을 소개했다.