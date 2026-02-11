유한양행 ‘가장 존경받는 기업’…23년 연속 제약부문 1위 올라

유한양행이 한국능률협회가 발표한 ‘2026 한국에서 가장 존경받는 기업’에서 23년 연속으로 제약부문 1위에 올랐다.



11일 업계에 따르면, 유한양행은 조사대상 산업을 통틀어 상위 30대 기업을 선정하는 ‘올스타(All Star) 30’에도 4위로 뽑혔다. 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 한국에서 가장 존경받는 기업 조사는 기업경영의 바람직한 모델 제시와 한국 산업의 경쟁력 제고를 목적으로 2004년 제정됐다. 기업 전체 가치 영역을 종합 평가해 선정한다. 풀무원은 20년 연속 올스타 30에 선정됐고, 종합식품기업 중 유일하게 이름을 올렸다. 매일유업 역시 2018년 처음 유가공 부문 1위에 선정된 후 9년 연속 1위를 차지하며 올해는 올스타 30에도 뽑혔다.