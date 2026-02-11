두산에너빌리티, 남부발전에 380MW급 가스터빈 3기 공급

두산에너빌리티는 한국남부발전과 380MW급 가스터빈 3기 공급에 대한 서명식을 진행했다고 11일 밝혔다.

이번 계약으로 두산에너빌리티는 한국남부발전이 추진하는 발전소 2곳에 가스터빈 3기를 공급한다.

두산에너빌리티 창원 본사에서 열린 가스터빈 3기 공급에 대한 서명식에서 서성재 한국남부발전 기술안전부사장(왼쪽)과 손승우 두산에너빌리티 파워서비스BG장이 기념촬영을 하고 있다. 두산에너빌리티 제공

경남 하동군에 1000MW급으로 조성되는 하동복합발전소에 가스터빈 2기, 경기 고양시에 500MW급으로 들어서는 고양창릉열병합발전소에 가스터빈 1기를 공급하고, 발전기와 부속설비도 각각 납품한다.

두 발전소 모두 2029년 12월 상업운전을 목표로 추진된다.

두산에너빌리티는 국내 최다 가스터빈 운용사인 한국남부발전과 국내 가스터빈 산업 활성화를 위해 긴밀히 협력하고 있다.

양사는 2018년부터 터빈 입구 온도 약 1300~1400도인 모델인 7F급 가스터빈 고온부품 개발사업을 공동 수행하며 핵심 기술 국산화를 추진했다.

그 결과 7F 터빈·연소기·로터 등 주요 부품을 국산화하고, 지난해 부산빛드림발전소에서 시운전에 성공해 현재 상업운전하고 있다.

또한 글로벌 가스터빈 서비스 시장 진출을 위해 지난해 미국에서 열린 세계 최대 가스터빈 사용자 컨퍼런스에서 양사 공동 발표를 진행하며 국내 가스터빈 기술력을 해외에 알렸다.

손승우 두산에너빌리티 파워서비스BG장은 “한국남부발전은 이번 계약 포함 그 동안 총 4기의 가스터빈 구매계약을 체결하며 국산 가스터빈 확산과 국내 생태계 조성에 중요한 역할을 해왔다”며 “두산은 엄격한 품질과 일정 준수로 이번 프로젝트를 성공적으로 수행하고, 앞으로도 국내 시장에 경쟁력 있는 가스터빈을 적극 공급할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

두산에너빌리티는 자체 개발 모델 본격 양산 이전에 입찰‧계약된 석탄발전소 대체 발전소용 가스터빈 4기를 제외한 모든 국내 복합발전소에 필요한 가스터빈에 대해 공급 계약을 했거나 공급을 추진 중이다.

두산에너빌리티는 가스터빈 생산 역량을 점차 확대해 국내 수요 증가에 적극 대응할 계획이다.