심판진에 100弗 들고 뛰어간 韓코치 왜? [밀라노 동계올림픽]

한국 대표팀이 10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 혼성계주 준결승에서 미국 선수와 충돌로 결선 진출에 실패하자, 김민정 대표팀 코치는 이의를 제기하러 심판진을 향해 급하게 뛰어갔다.
그때 김 코치의 손에 들린 100달러 지폐 한 장과 종이 한 장이 눈에 띄었다. 그가 100달러를 들고 간 것은 대회 규정 때문이다. 국제빙상연맹(ISU) 규정에 따르면 판정에 항의하기 위해서는 경기 종료 후 30분 이내에 항의서와 함께 현금 100달러를 제출해야 한다.
이는 무분별한 항의를 방지하고 확실한 근거가 있을 경우만 신중하게 항의하도록 유도하는 장치다. 현금만 가능하며 항의가 수용돼 판정이 번복되면 돈을 돌려받을 수 있다. 다만 항의가 받아들여지지 않으면 돈은 ISU에 귀속된다.
한국은 미국의 페널티에 따른 어드밴스 적용을 주장하며 소청 절차를 밟으려 했으나 판정은 번복되지 않았다. 김길리(성남시청)가 넘어질 당시 3위에 있었다는 이유다. 준결승에서는 2개조에서 1~2위가 결승에 진출하기 때문에 충돌 당시 한국이 2위를 달렸더라면 어드밴스를 받을 수도 있었다. 한국은 이후 순위 결정전에서 최종 6위로 경기를 마무리했다.
김길리는 큰 부상은 피한 것으로 전해졌다. 김 코치는 “김길리가 오른팔 쪽에 찰과상이 생겼다. 팔꿈치 쪽이 약간 부어있는 상태라고 하는데, 선수촌에서 검사를 받아봐야 한다”며 “본인은 괜찮다면서 경기를 할 수 있다고 한다”고 전했다.
한편, 김길리는 이날 최민정(성남시청), 임종언(고양시청), 황대헌(강원도청)과 함께 출전한 혼성 2000m 계주 준결승에서 충돌 사고를 겪었다.