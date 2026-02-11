정신아 대표, 카카오 2년 더 이끈다…2월 26일 주총서 확정

11일 이사회서 2년 임기 재선임안 의결

내실 다지기·성장 견인 평가 속 향후 AI 역량 강화 주력 전망

올해 3월 임기가 끝나는 정신아 카카오 대표가 한 번 더 카카오 수장을 맡게 될 것으로 보인다.



카카오[035720]는 11일 오후 이사회를 열고 정신아 대표에 대한 2년 임기의 재선임 안건을 의결했다고 공시했다.

정신아 카카오 대표. 연합뉴스

이번 재선임 안건은 3월 26일 개최될 정기 주주총회에서 최종 확정될 예정이다.



이 안건은 지난해 카카오 실적이 역대 최고치로 예측되면서 무난히 주주총회를 통과할 것으로 전망된다.



이에 따라 2024년 3월 취임한 정 대표가 앞으로 2년간 카카오를 더 이끌며 새로운 성장 동력을 마련할지 주목된다.



카카오는 12일 작년 4분기와 연간 실적을 발표할 예정이다.



정 대표는 지난 2년간 카카오 경영 전반을 맡아 내실과 성장 '두 마리 토끼'를 잡았다는 평가를 받고 있다.



업계에서는 정 대표가 취임 직후 132개에 달했던 계열사를 작년 말 기준 94개로 줄이고 주주가치 제고 의지를 실천하며 책임 경영에 매진한 점을 인정하는 분위기다.



실제 정 대표는 2024년부터 현재까지 네 차례에 걸쳐 4억원 규모의 자사주를 장내 매입했다. 재직 기간 내 매도하지 않겠다는 약속도 유지하고 있다.



이와 함께 정 대표는 지난 2년간 카카오 그룹 차원의 독립 기구인 CA 협의체 의장직도 수행하며 카카오의 전략 방향을 설정하고 계열사 간 이해관계를 조율했다.



정 대표는 두 번째 임기에서는 AI 역량 강화에 집중할 것으로 예상된다.



정 대표는 지난달 신년사에서도 "과거의 성공 방정식에 안주하지 않고 AI를 각자의 역량과 아이디어를 증폭시키는 '창의적 승수'로 삼아 1+1이 2를 넘어서는 담대한 도전을 이어가자"고 밝히기도 했다.



이와 맞물려 카카오그룹은 2026년 성장을 이끌 두 개의 핵심 축으로 '사람 중심의 AI'와 '글로벌 팬덤 OS'(Operating System)를 제시했다.



사람 중심의 AI는 5천만 사용자의 일상과 관계 속 맥락을 이해해 온 카카오만의 강점을 극대화하겠다는 전략이다.



정 대표는 신년사 당시 "AI가 단순히 명령을 수행하는 도구를 넘어 사용자 의도와 상황을 먼저 이해하고 다음 행동을 연결해주는 에이전틱 AI로 진화해 갈 것"이라고 내다봤다.



IT 업계 관계자는 "정 대표를 제외하고 카카오 대표를 새로 맡을만한 인물은 사내 안팎에서 거론되지 않았다"며 사실상 연임 가능성이 높다고 내다봤다.



카카오는 이날 이사회에서 보통주 1주당 75원의 결산 배당금도 결정했다. 배당금 총액 규모는 330억1천237만원이다.



앞서 연합인포맥스가 최근 3개월 내 발표된 증권사의 카카오 실적 전망치를 집계한 결과 지난해 연간 매출은 8조887억원으로, 전년(7조8천717억원)보다 2.8% 증가한 것으로 예상됐다.



영업이익도 6천834억원으로 전년 대비 48.5% 오르며 수익성이 크게 개선된 것으로 전망됐다.

<연합>