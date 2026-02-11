오세훈 "李정부 정비사업 이해 수준 절망적…피해자는 국민"

'오 시장 임기 재개발·재건축 진전 없다' 김총리 발언에 맞받아

정수연 기자 = 오세훈 서울시장은 11일 자신의 임기 동안 재개발·재건축에 특별한 진전이 없었다는 김민석 국무총리의 발언에 "정부의 재개발·재건축 공급 대책에 대한 관심과 이해도는 실망을 넘어 절망 수준"이라고 맞받았다.

오세훈 서울시장이 지난 10일 서울시청에서 열린 출입기자단 신년간담회에서 질문을 받고 있다. 연합뉴스

오 시장은 이날 페이스북에 올린 글에서 "가장 현실적이고도 즉각적인 주택 공급 대책인 재건축·재개발 정비사업에 대한 이재명 정부의 인식이 재확인됐다. 한마디로 '총체적 무관심, 총체적 무지'"라고 적었다.



특히 김 총리의 발언을 두고 "명백한 가짜뉴스"라며 "멀리서 그 이유를 찾을 필요도 없다. 김 총리 본인의 국회의원 지역구 영등포구가 바로 결정적 반증"이라고 했다.



오 시장은 "김 총리의 지역구 내 대교아파트 재건축은 사업 시작 2년 5개월 만에 사업시행인가가 완료됐고 신길2구역 역시 사업시행인가를 완료했으며, 당산1구역과 대림1구역 등도 구역 지정 후 조합설립 단계로 활발히 진행되고 있다"고 언급했다.



또 "그밖에 사업성 부족으로 답보 상태에 있던 준공업지역들은 용적률을 400%로 완화해 사업 기반을 마련했다"면서 "김 총리가 설마 모르고 계시지는 않을 것"이라고 지적했다.



그러면서 "전임 시장 재임 중 무려 43만호 물량의 389곳 재정비 사업 구역이 해제됐다"며 "서울을 공급 사막으로 만들어놓고, 인정도 반성도 없는 민주당"이라고 꼬집었다.



오 시장은 "제가 시정에 복귀한 이후 서울시가 신규 지정한 정비구역이 354곳"이라며 "주민들의 기대, 분주히 움직이는 현장, 분명한 수치가 있는데도 총리조차 진실을 외면하고 왜곡한다"고 비판했다.



이어 "이재명 정부는 재개발·재건축에 대한 낡은 이념적 시선과 잘못된 관성을 제발 벗어던지기를 바란다"며 "주택공급과 부동산 시장에 대한 무지와 무관심의 피해자는 바로 국민"이라고 강조했다.

<연합>