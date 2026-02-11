강북 모텔서 젊은 남성 잇따라 의문사…20대女 건넨 ‘음료’ 뭐길래

강북구 모텔서 20대男 잇단 의문사

사망 전 함께 있던 여성 추적, 입건

현장서 모두 ‘음료’ 발견…약물 추정

서울 강북구의 모텔에서 젊은 남성들이 잇따라 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다. 경찰은 사망한 남성들과 함께 투숙했던 20대 여성을 긴급 체포했다.

모텔 자료사진. 연합뉴스

11일 경찰 등에 따르면 서울 강북경찰서는 20대 여성 A씨를 상해치사 및 마약류관리법 위반 혐의로 전날 긴급체포해 조사 중이다.

A씨는 지난 9일 밤 강북구 수유동의 한 모텔에서 20대 남성 B씨에게 불상의 약물이 든 음료를 건네 사망에 이르게 한 혐의를 받는다.

A씨는 지난 9일 오후 8시30분쯤 B씨와 함께 모텔에 들어갔다가 약 2시간 뒤 홀로 퇴실해 건물을 빠져나온 것으로 파악됐다. 모텔 직원은 이튿날 오후 5시40분쯤 침대에 누운 채 숨진 B씨 시신을 발견해 경찰에 신고했다. 경찰은 추적 끝에 같은 날 오후 9시쯤 A씨를 체포했다.

경찰은 출동 당시 모텔 방에서 발견된 맥주캔 등의 물품에 대해서는 국립과학수사연구원에 감정을 의뢰했다. B씨 시신에서는 상흔이나 혈흔 등 외부 공격을 받은 흔적은 없는 것으로 파악됐다.

경찰은 지난달 발생한 변사 사건과 지난해 12월 발생한 상해 사건 각 1건도 A씨가 동일 수법으로 범행을 저질렀을 가능성이 있는 것으로 보고 있다.

앞서 지난달 말 강북구의 다른 모텔에서도 남성 C씨가 불상의 음료를 마신 뒤 숨진 채 발견됐다. 이때도 A씨가 C씨와 함께 있었으며 C씨 역시 사망 전 A씨로부터 받은 불상의 음료를 마셨다. 경찰은 국과수로부터 C씨의 신체에서 마약류가 검출됐다는 구두 소견을 받았다.

지난해 12월 중순에는 남성 D씨가 A씨로부터 받은 음료를 마신 뒤 의식을 잃었고, 지난달 말 A씨를 상해 혐의로 고소한 것으로 파악됐다.

피해자 3명 모두 20대 남성으로, A씨와 우연히 만나 호감을 표시하면서 함께 모텔에 묵은 것으로 전해졌다. A씨는 무직으로 성매매업 종사자는 아닌 것으로 알려졌다.

A씨는 약품을 탄 음료를 피해자들에게 건넨 사실은 인정했지만, 이들이 사망할 줄은 몰랐다는 취지로 경찰에 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨가 음료에 탄 물질을 전문의약품으로 파악하고 정밀 감정을 진행 중이다. 또 숨진 이들의 부검을 진행하는 등 정확한 사건 경위를 조사하는 한편 A씨에 대한 구속영장도 신청할 방침이다.