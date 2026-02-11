HMM 해운, 비수기 여파로 영업이익 60% 감소

적자 기록한 경쟁사 대비 양호한 실적

국내 최대 컨테이너 선사인 HMM의 지난해 영업이익이 전년 대비 60% 가까이 줄었다. 해운 비수기로 인한 경기 부진이 영향을 미쳤다. 다만 경쟁업체들이 적자를 기록한 것과 달리 지난해 연간 1조원대의 영업이익을올려 선전한 것으로 풀이된다.

11일 HMM은 지난해 매출 10조8914억원, 영업이익 1조4612억원을 거뒀다고 밝혔다. 지난해 같은 기간에 비해 매출은 6.9%, 영업이익은 58.4% 감소한 수치다. 영업이익률은 13.4%였다.

HMM이 2025년 연간 실적을 발표했다. 사진은 HMM의 9000TEU급 메탄올 연료 컨테이너선 ‘HMM그린호’. HMM 제공

HMM은 영업이익은 줄었지만 해운시황 약세 속 항로 운항 효율 최적화, 고수익 화물 유치 등으로 견조한 수익성을 유지했다고 전했다. 지난해 4분기 해운시황 약세와 계절적 비수기로 글로벌 선사 실적이 적자로 전환한 반면 HMM은 전분기 대비 6.9% 증가한 영업이익을 기록하며 선전했다고 설명이다.

지난해에는 컨테이너선 공급과잉, 미국 보호관세 정책에 따른 무역 위축 등으로 전 노선에서 운임이 하락했다.

상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 지난해 평균 1581포인트로, 2024년 평균 2506포인트 대비 37% 하락했다. 특히 주력 노선인 미주 서안(-49%), 미주 동안(-42%), 유럽 노선(-49%) 운임이 큰 폭으로 떨어졌다.

HMM은 올해 신조 컨테이너선 대량 인도로 공급량은 크게 증가할 것이지만 수요 증가 예측은 2.1%에 불과해 수급불균형이 심화할 것이라고 내다봤다. 여기에다 무역 분쟁 심화, 환경 규제 불확실성 증가가 더해져 선사들의 서비스 변경 및 재배치가 확대될 전망이라고 전했다.

HMM은 네트워크 확장 및 친환경 서비스 강화를 통해 시장 점유율을 확대하고 비용 구조 개선을 추진한다는 방침이다.

HMM관계자는 “벌크부문, 인공지능(AI) 산업 관련 광물 자원 운송 등 신규 사업기회를 발굴해 안정적 성장을 이어나가겠다”고 전했다.