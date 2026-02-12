소상공인 창업부터 재도전까지 돕는다

서울시, 2026년 315억 투입



2만4000여명 대상 상시 지원

디지털 교육 1000명으로 늘려

서울시가 올해 315억원을 들여 소상공인 2만4000여명을 지원한다. 창업부터 재도전까지 전 단계를 아우르고 모집 기간을 따로 두지 않는 상시 지원 방식으로 바꾼다.



시는 ‘민생경제 활력 더보탬’ 프로젝트의 일환으로 ‘2026년 소상공인 종합 지원’ 사업을 시작한다고 11일 밝혔다. 소상공인의 창업 준비부터 성장, 위기 극복, 폐업 이후 재창업·재취업까지 전 과정을 포괄한다.



디지털 전환의 지원을 확대하는 게 가장 큰 변화다. 지난해 250명이었던 ‘소상공인 디지털 역량 레벨업 프로젝트’의 지원 규모를 올해 1000명으로 늘린다.



세부적으로 보면 창업 단계에서는 소상공인 1만1000명을 대상으로 교육을 실시하고 창업 컨설팅 4000건과 현장 멘토링 160건을 지원한다. 소상공인이 시장 변화에 빠르게 대응하도록 인공지능(AI) 활용 마케팅 교육과 공개강좌도 확대한다. 성장·성숙 단계에서는 디지털 전환을 포함해 자영업 클리닉을 중심으로 매출 증대와 경영 역량 강화를 뒷받침한다.



위기 극복 단계에서는 매출 감소나 대출 급증 등의 징후를 포착해 경영 정상화를 유도한다. ‘경영위기 알람 모형’에는 해당하지 않지만 매출액 감소, 이자 부담, 재난 피해 등으로 어려움을 겪는 소상공인도 지원 대상이다. 참여 업체에는 희망동행자금 3000억원과 재기지원자금 300억원 등 특별 정책자금을 연계해 금융과 경영 지원을 함께 제공한다. 재도전 단계에서는 불가피하게 폐업을 선택한 소상공인의 부담을 최소화하고 ‘서울형 다시서기 프로젝트’로 교육·컨설팅·씨앗자금 지원을 추진한다.



사업 지원 신청은 별도 모집 기간 없이 서울신용보증재단 25개 종합지원센터와 온라인에서 언제든 가능하다. 시는 다음 달 ‘소상공인 힘보탬 박람회’를 열고 정책 안내와 금융·경영 현장 상담, 판매 부스, 명사 초청 특강 등을 제공할 예정이다.