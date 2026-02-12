추위 가니 미세먼지 왔다…낮 최고 13도 ‘포근’ [오늘날씨]

최고 7~13도…서울·경기·강원 등 미세먼지 ‘나쁨’

목요일인 12일 전국이 대체로 맑겠고 낮 동안 기온도 오르겠다. 미세먼지 농도는 대부분 지역에서 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다.

서울과 수도권의 초미세먼지가 ‘나쁨’을 보인 지난 11일 오전 서울 시내가 뿌옇게 보이고 있다. 뉴시스

이날 기상청에 따르면 당분간 기온은 평년보다 비슷하거나 조금 높겠다. 아침 최저기온은 -7~2도, 낮 최고기온은 7~13도가 되겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 -2도, 인천 -2도, 수원 -3도, 춘천 -6도, 강릉 1도, 청주 -3도, 대전 -4도, 전주 -3도, 광주 -2도, 대구 -3도, 부산 2도, 제주 4도다.

낮 최고기온은 서울 9도, 인천 7도, 수원 9도, 춘천 8도, 강릉 11도, 청주 10도, 대전 10도, 전주 10도, 광주 11도, 대구 12도, 부산 13도, 제주 12도다.

중부 지방과 전라권, 경상권 내륙 중심으로는 짙은 안개가 끼는 곳이 많겠다.

특히 인천과 경기도, 충청권, 전북, 전남권 내륙, 경북권 내륙, 경남 서부 내륙에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 많겠고 그 밖의 지역에도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있어 교통안전에 유의해야겠다.

건조특보가 발효된 강원 동해안 산지와 경상권은 대기가 매우 건조하겠다. 이에 바람이 강하게 부는 지역에서는 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있으니 산불 및 각종 화재 예방에 각별히 유의해야겠다.

미세먼지 농도는 서울·경기 북부·경기 남부·강원 영서·충청권·전북·대구·경북은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’으로 예상된다. 다만 광주·전남·부산·울산·경남도 오전에 ‘나쁨’으로 예상된다.