"기술 반도 안 보여줬다" 스노보드 최가온, 결선 진출… 4.2m 점프도 선보여

류현주 기자 = 스노보드 기대주 최가온이 11일(현지 시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 예선전에서 6위에 올라 결선에 진출했다.

하프파이프는 예선 1, 2차 시기 중 높은 점수를 기준으로 최종 순위가 가려진다. 2차 시기 점수가 1차 시기보다 낮으면 점수를 부여하지 않는다.

기울어진 반원통형 슬로프를 내려오며 공중 연기를 펼치는 종목인 하프파이프는 높이, 회전, 테크닉, 난이도 등을 심판들이 채점한다.

최가온은 1차 시기에서 5번의 점프를 시도한 뒤 깔끔한 착지를 선보이며 82.25점을 얻었다. 2차 시기에서는 아파트 2층 높이인 4.2m의 높은 점프를 구사하고 4차례 점프를 성공했으나 마지막 점프를 시도한 뒤 착지 과정에서 실수를 범했다.

예선전을 마친 최가온은 "아직 제 기술 반도 못 보여줬다"며 "결승때는 최대한 다 보여주려고 노력할 것"이라고 했다.

2023년 1월 세계적인 익스트림 스포츠 이벤트 X게임에서 파이프 종목 최연소(14세 3개월) 우승 기록을 갈아치운 최가온은 국제스키연맹(FIS) 스노보드 월드컵 데뷔 무대였던 2023년 12월 미국 콜로라도주 코퍼마운틴 대회에서 정상에 오르며 큰 주목을 받았다.

최가온은 오는 13일 오전 3시30분 같은 장소에서 열리는 결선에서 금메달 사냥에 나선다.

