윤유선 "판사 출신 남편, 원하는 배우자 조건과 100% 일치"

'옥탑방의 문제아들' 12일 방송

김민지 기자 = '판사 출신 변호사' 이성호가 아내 윤유선과의 데이트 때 깜짝 놀란 사연을 공개한다.

12일 오후 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 결혼 25년 만에 처음으로 부부 동반 토크쇼에 나선 배우 윤유선과 부장 판사 출신 변호사 이성호가 출연한다.

KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'

이날 방송에서 윤유선의 남편 이성호는 아내 윤유선과의 첫 만남에서 '심쿵'한 사연을 공개했다. 판사 동료의 강력한 권유에 소개팅에 나간 이성호는 "소개팅이 안 될 거라 생각해 편하게 임했다"라고 털어놓는다. 하지만 소개팅 자리에서 투피스 차림으로 나와 진지하게 대화에 임하는 윤유선을 보고 호감을 가지게 되었다고. 이에 윤유선은 "그게 원래 내 일상이야"라며 자신에게 반했던 이성호를 향해 기쁨의 한 마디를 날렸다는 후문.

남편 이성호와 연애 100일 만에 쾌속 결혼식을 올린 윤유선은 "이성호가 배우자 조건과 100% 일치하는 남자였다"고 고백한다. 남편을 만나기 전부터 배우자의 키, 직업, 연봉 등을 구체적으로 생각하고 기도했다는 윤유선을 향해 MC들은 "(기도에) 응답받은 수준 아니냐"라며 놀라워한다.

한편 27년간 판사로 재직했던 윤유선의 남편 이성호는 옥탑방에서 판사 인생을 되돌아볼 예정. '어금니 아빠 사건' 1심을 맡아 사형을 선고해 눈길을 끌었던 이성호는 파도처럼 밀려오는 사건을 살펴보고 고민했던 시절을 떠올리며, 판결을 내릴 때 가졌던 자신의 철학과 소신을 진중하게 털어놓을 예정.

어디서도 볼 수 없었던 판사 이성호의 인생 토크는 12일 오후 8시 30분 방송되는 '옥탑방의 문제아들'에서 공개된다.

<뉴스1>