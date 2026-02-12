장영란 "억대 투자 사기 당해…원금도 못 받아"

신지아 인턴 기자 = 방송인 장영란이 수억원대 투자 사기 피해를 당한 적이 있다고 했다.

그는 지난 11일 유튜브 채널 'A급 장영란'에 올라온 영상에서 한의사인 남편 한창과 대화를 나눴다.

한창은 장영란이 당한 사기에 "대표적으로 회사 상장할 거라고 '영란씨 투자해라'라고 해서 정말 그 사람을 믿었다. 크게 한 장 들어갔는데 돈도 못 받고 상장도 못 했다"고 했다.

장영란은 "원금을 돌려준다 했는데 못 받았다"고 덧붙였다.

한창은 "영란 씨가 소상공인 만나면 잘 되라고 소셜미디어에 가게 홍보해주는데 덕분에 잘 됐더니 본인들이 갑이 되더라"라고 말했다.

유튜브 채널 'A급 장영란' 캡처, 뉴시스

장영란은 "오늘은 사진 안 찍는다고 했는데 사람들이 막 찍는다. 이런 게 100개 있는 것 같다"고 했다.

한창은 "저희 병원도 인테리어 할 때 처음 제안 받은 업체보다 2배 비싼 곳이 선정됐는데 그분도 영란 씨 지인이었다"고 말했다.

그는 "지인이 트렌디하다고 골랐다. 물론 인테리어는 좋았는데 병원 열기 전에 인부들이 (인테리어) 사장이 돈을 안 줬다면서 병원을 점거하고 있더라. 나한테라도 돈을 받겠다고 했는데 그때 힘들었다"고 했다.

<뉴시스>