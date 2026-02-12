전남도, 육·해상 풍력발전기 22개소 전수 안전점검

한국전기안전공사·시군 합동…3월 6일까지 실시

전남도가 최근 타 지역에서 잇따른 풍력발전기 사고를 계기로 도내 육·해상 풍력발전기에 대한 전수 안전점검에 나선다.

전남도는 12일부터 3월 6일까지 한국전기안전공사 및 시군과 합동으로 지역 내 상업운전 중인 풍력발전단지 22개소를 대상으로 안전점검을 실시한다고 밝혔다.

영광 풍력발전기. 전남도 제공

이번 점검은 경북 영덕군 풍력발전기 타워 꺾임 사고와 경남 양산시 풍력발전기 화재 등 최근 발생한 사고에 대응해 설비 안전성과 화재 예방 체계를 종합적으로 점검하기 위해 마련됐다.

점검 대상은 육상풍력발전단지 20곳(455MW)과 해상풍력발전단지 2곳(100MW) 등 총 22곳이다. 도는 타워와 지지구조물의 구조적 안정성, 전기설비 이상 여부, 화재 대응 체계 등을 집중 확인할 방침이다.

‘전기안전관리법’에 따르면 풍력발전기 타워와 지지구조물의 안전 책임은 발전사업자에게 있으며, 3년마다 한국전기안전공사를 통해 정기점검을 받아야 한다. 도는 이번 합동점검을 통해 기존 정기점검 체계의 이행 여부도 함께 점검할 계획이다.

전남도는 선제적 안전점검을 통해 주민 불안을 해소하고, 재생에너지 설비에 대한 안전관리 체계를 한층 강화한다는 방침이다.

유현호 전남도 에너지산업국장은 “최근 사고를 계기로 안전관리 수준을 더욱 높이겠다”며 “정기점검 고도화와 철저한 예방관리로 도민이 안심할 수 있는 재생에너지 환경을 조성하겠다”고 말했다.