원·달러 환율 나흘째 하락…장 초반 1449원 안팎

이세원 기자 = 원/달러 환율이 나흘째 하락하고 있다.



12일 오전 9시 18분 현재 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 전 거래일 주간(낮) 거래 종가(오후 3시 30분 기준)보다 0.4원 내린 1,449.7원이다.



환율은 1.5원 낮은 1,448.6원으로 출발해 1,448∼1,449원 부근에서 등락하고 있다.

12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. 이날 코스피 지수는 전장보다 70.90p(1.32%) 오른 5425.39에 출발했다.

원/달러 환율은 사흘 연속 올라 이달 6일 주간 거래 종가 1469.5엔을 기록한 뒤 4거래일 연속 내리고 있다.



코스피가 사상 처음으로 장중 5,400을 돌파한 가운데 외국인은 190억원어치 넘게 순매도 중이다.



주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스는 전 거래일보다 0.38% 오른 96.92였다.



외환시장 참가자들은 미국 경제 지표를 주시하고 있다.



11일(현지시간) 미 농무부 발표에 따르면 지난달 비농업 부문 고용은 전월보다 13만명 증가한 것으로 집계됐다. 이는 시장 예상치(7만명)의 거의 두배 수준이다.



실업률은 전월보다 0.1%포인트(p) 낮아진 4.3%를 기록했다.



뉴욕증권거래소(NYSE)에서 나스닥 종합지수는 36.01p(0.16%) 떨어진 23,066.47로 장을 마쳤다.



다카이치 사나에(高市早苗) 총리가 이끄는 집권 자민당이 일본 총선에서 기록적인 승리를 거둔 후 이어지던 엔화 강세 흐름은 이날 들어 약해졌다.



엔/달러 환율은 0.14% 오른 153.259엔이다.



같은 시각 원/엔 재정환율은 100엔당 945.85원이다. 전 거래일 오후 3시 30분 기준가보다 1.65원 하락했다.

<연합>