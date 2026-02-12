"엄마의 마지막 함께해줘 감사"…의료진에 편지 쓴 유족

류난영 기자 = 가톨릭대학교 서울성모병원 호스피스병동에서 사랑하는 어머니의 마지막 시간을 함께한 유가족이 의료진에 감사의 편지를 전달해 잔잔한 감동을 전하고 있다.

12일 서울성모병원에 따르면 유가족은 최근 호스피스병동을 찾아 고인의 마지막 여정을 함께해 준 의료진에게 치료를 넘어 한 사람의 삶과 존엄을 끝까지 지켜준 의료진의 헌신에 대한 존경과 감사의 마음이 담긴 편지를 전했다.

편지에는 "어머니께서는 호스피스병동에서 참으로 따뜻하고 존엄한 돌봄을 받았다"며 "의사 선생님들의 세심한 판단과 정성 어린 돌봄 덕분에 육체적 고통이 완화된 가운데 평안함 속에서 마지막 길을 걸을 수 있었다. 가족들 역시 의료진을 신뢰하며 이별을 준비할 수 있었던 시간이었고 그 모든 순간이 큰 위로가 됐다"고 적혀 있었다.

특히 간호사들의 헌신적인 간호에 대한 감사도 잊지 않았다. 유가족은 "밤낮을 가리지 않고 곁을 지켜주고, 작은 불편함 하나까지 놓치지 않던 간호사 선생님들의 손길은 단순한 간호를 넘어 사랑과 인내 그 자체였다"며 "그 따뜻한 섬김은 어머니뿐 아니라 남은 가족들에게도 깊은 위로로 남았다"고 말했다.

또 "앞으로도 많은 환자와 가족들에게 위로와 평안을 전하는 통로로 서울성모병원 호스피스병동이 사용되기를 바란다"며 편지를 마쳤다.

김철민 완화의학과장 교수는 "유가족의 진심 어린 편지가 의료진에게는 큰 위로이자 사명감을 다시 새기는 선물"이라며 "앞으로도 환자와 가족이 마지막 순간까지 평안과 존엄을 지킬 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

가톨릭대학교 서울성모병원 호스피스완화의료센터는 1988년 국내 종합병원 최초로 호스피스완화의료를 도입해, '생명의 마지막 여정'을 맞은 말기 환자와 가족을 대상으로 신체적·심리사회적·영적 돌봄을 전문적으로 제공하고 있다.

현재 23개의 '입원형' 병상을 운영하고 있으며, 다학제팀이 일반병동 환자를 직접 찾아가는 '자문형 호스피스', 자택을 방문해 돌봄을 제공하는 '가정형 호스피스', 환아를 위한 '소아·청소년 완화의료' 등 환자 상황에 맞춘 다양한 돌봄 체계를 갖추고 있다.

이와 같은 환자 맞춤 시스템으로 임종이 임박한 환자뿐 아니라 말기 질환으로 고통받는 환자들도 호스피스를 이용할 수 있다. 호스피스완화의료 최우수 전문기관으로도 선정된 바 있다.

<뉴시스>