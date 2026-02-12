“위고비 비켜라”…체중 20% 감소하는 ‘차세대 비만약’ 등장하나

췌장 등 호르몬을 ‘복합 조절’

주사제에서 경구용 약제 확대

위고비·마운자로 등으로 대표되는 GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1) 기반 비만 치료제가 식욕 조절 넘어 장과 췌장 호르몬 신호를 복합적으로 조절하는 방향으로 빠르게 진화하고 있다는 분석이 나왔다. 이에 따라 평균 15% 안팎인 현행 치료제의 체중 감소율을 뛰어넘어 20% 이상 감량 효과를 내는 차세대 약제 등장 가능성도 제기된다.

12일 임수 분당서울대병원 내분비대사내과 교수 연구팀과 손장원 가톨릭의대 부천성모병원 교수 연구팀은 세계적 비만 및 당뇨 전문가인 독일 보훔대학 마이클 넉(Michael A. Nauck) 박사와 함께 국제 학술지 ‘내분비 리뷰(Endocrine Reviews)’에 2형 당뇨병과 비만 치료제의 방향성을 정리한 리뷰 논문을 발표하며 이같이 밝혔다.

연구팀이 짚은 핵심 변화는 위고비나 마운자로의 기반이 되는 GLP-1 조절에서 이른바 ‘복합 조절’로 이동이다.

세미글루타이드, 터제파타이드 등 현행 GLP-1 기반 약제는 장에서 나오는 식욕 호르몬 ‘인크레틴’을 조절한다.

여기에 더해 GIP(위 억제 펩타이드)·글루카곤·아밀린·PYY 등 다른 경로까지 함께 겨냥해 음식은 덜 먹고 에너지는 더 쓰는 효과를 동시에 노리는 차세대 신약 연구가 활발하게 진행되고 있다.

논문 제1 저자인 손 교수는 이와 같이 새로운 접근 방법으로 더 많은 체중 감소를 기대할 수 있다고 강조했다. 기존 GLP-1 계열이 대략 15% 안팎의 체중 감소로 비만 치료의 기준선을 끌어올렸다면, 차세대 약물은 20%를 넘는 체중 감소를 보일 가능성이 있다는 것이다.

당뇨병 및 비만 치료제 개발 전략 현황. 분당서울대병원 제공

복용 방식의 변화도 주목된다. 기존의 주사제였던 GLP-1 기반 치료 약제가 경구용 약제로 확대 및 전환되며 환자 친화적 접근이 강화된다. 경구용 약제는 주사제와 달리 위의 산성 환경과 소화효소에 대해 비교적 안정적이고 흡수 보조제 없이도 경구 투여가 가능한 것으로 나타나고 있다.

다만 효과가 향상되고 투약이 편리해질수록 체중 감소에 따르는 여러 부작용에 대한 주의가 필요하다.

임 교수는 “현행 GLP-1 계열 치료제 임상시험에 따르면 전체 체중감량 중 20~30%가 근육 감소와 연관이 있었다”며 “차세대 비만약은 장기 치료 시 이러한 근감소증의 위험을 줄이기 위한 전략에 중점을 두고 있다”고 강조했다.

그러면서 “단 GLP-1 계열의 흔한 부작용인 오심·구토·설사 등은 대부분 일시적이며, 낮은 용량으로 시작해 여러 단계로 천천히 올리는 증량 전략이 내약성에 도움이 된다”고 설명했다.

비만·당뇨 치료제의 목적이 체중 감소에만 있지 않다는 점도 주목할 만하다. 논문에 따르면 대규모 연구에서 GLP-1 계열 약제가 심부전과 같은 심장 합병증은 물론 콩팥(신장) 합병증까지 개선하는 결과가 반복적으로 보고되고 있다.

특히 세마글루타이드는 만성콩팥병을 동반한 당뇨병 환자에서, 투석 등의 주요 신장 사건 위험을 24% 낮추고 전체 사망을 20% 줄였다는 보고도 있었다. 이는 최근 새롭게 대두되는 당뇨병-심장-신장의 상호작용과 이에 따른 통합적 관리를 실증하는 결과다.

임 교수는 “최근 GLP-1을 기반으로 다양한 인크레틴을 조합하는 방식의 새로운 비만·당뇨병 치료제가 개발되고 있어 세계적인 관심이 고조되는 가운데, 에너지의 섭취와 흡수, 소비를 복합·통합적으로 조절하는 차세대 비만약의 등장도 머지않을 것으로 예상한다”며 “새로운 약이 등장해 체중 감소 효과가 높아질수록 부작용을 면밀히 살필 필요가 있다”고 밝혔다.