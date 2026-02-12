수입차 시승 후 '떡볶이' 몰래 버리고 간 고객…CCTV에 딱!

정우영 인턴 기자 = 수입차 전시장 주차장에 떡볶이를 버리고 간 고객 때문에 화가 난다는 한 영업사원의 사연이 전해졌다.

11일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 '수입차 전시장 주차장에 음식물 투기'라는 제목의 글이 올라왔다.

부산의 수입차 전시장에서 일하는 영업사원 A씨는 "고객님이 차를 상담하고 돌아가실 때 주차장에 본인이 먹던 떡볶이를 버리고 갔다"며 "처음에는 이게 왜 여기 있는지 이상하게 생각했는데 CCTV를 돌려보니 고객님이 한 일임을 알게 됐다"고 운을 뗐다.

이어 "너무 분하고 열받는다. 차라리 버려달라고 말을 하든지 몰래 저렇게 놓고 가면 어떡하냐"면서 "우리 직원들이 청소부도 아니고 너무하다는 생각이 들어서 꼭 공론화 됐으면 좋겠다"고 말했다.

A씨가 올린 증거 사진에는 고객이 전시된 차량에 탑승했다가 내리는 과정에서 먹다 남은 떡볶이 쓰레기를 차량 밑에 버리고 가는 장면이 담겼다.

이 소식을 접한 누리꾼들은 대체로 황당하다는 반응을 보였다. "보는 내가 다 부끄럽고 화끈거린다" "쓰레기 무단 투기로 신고해서 벌금 내게 해라" "한심하다" 등의 댓글이 달렸다.

<뉴시스>