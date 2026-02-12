유통家 이색 콜라보 열풍…미각 넘어 시각·취향 저격

2026년 밸런타인데이를 둘러싼 유통가의 풍경은 또 한 번 변화하고 있다. 단순히 초콜릿을 주고받던 관습에서 벗어나, 소비자들은 이제 사랑의 설렘을 색다르게 즐길 수 있는 이색 경험에 지갑을 열고 있는 것이다.

최근에는 MZ 세대를 중심으로 기념일 소비가 감정적 만족과 몰입형 경험을 중시하는 방향으로 진화하면서, 유통업계는 콘텐츠·뷰티·캐릭터 등과의 과감한 콜라보레이션을 통해 새로운 차원의 설렘을 제안하고 있다.

12일 업계에 따르면 가장 먼저 눈길을 끄는 것은 ‘미각’을 통해 시리즈 속 강렬한 설렘을 현실로 불러온 프리미엄 디저트카페 투썸플레이스다. 투썸플레이스는 밸런타인데이를 맞아 국내 식음료 업계 최초로 넷플릭스 인기 로맨스 시리즈 ‘브리저튼 시즌4’의 무드를 담은 한정판 제품을 론칭했다. 드라마 배경인 19세기 영국의 고급스럽고 화려한 무드를 케이크와 음료, 델리로 구현해 연인과의 오붓한 데이트를 완성해 줄 완벽한 디저트 메뉴로 선보인다. 로맨틱한 비주얼은 물론 브리저튼 테마의 디자인이 적용된 케이크 지함으로 달콤한 밸런타인데이 선물로도 제격이다.

대표 제품인 ‘브리저튼 얼그레이 케이크(홀/쁘띠)’는 시즌4의 핵심 테마이자 남녀 주인공의 운명적 만남이 이루어지는 ‘가면무도회’를 모티브로 했다. 하트 쉐입의 케이크 위에 화려한 가면 모양 초콜릿을 토핑해 시각적인 강렬함을 더했다. 여기에 향긋한 얼그레이 가나슈와 상큼한 레몬 크림을 샌드해, 사랑의 달콤함과 짜릿한 설렘을 입체적인 맛으로 표현했다.

이와 함께 사랑하는 사람과의 시간을 더욱 의미 있게 만들어 줄 음료 페어링도 놓치지 않았다. ‘바닐라 루이보스 밀크티’는 프리미엄 티 브랜드 ‘TWG 크림 카라멜’ 루이보스 티에 바닐라빈과 우유를 더해 부드러운 풍미를 자아내며, ‘루이보스 시트러스 티’는 히비스커스와 베리류를 블렌딩 한 루이보스티와 생레몬의 조화로 산뜻한 맛을 강조했다. 두 제품 모두 카페인이 없는 루이보스 베이스로, 늦은 저녁 데이트에도 부담 없이 즐길 수 있다. 또한 ‘브리저튼 쁘띠 마들렌’은 초코와 바닐라 두 가지 맛으로 구성됐으며, 작품 무드를 반영한 전용 지퍼 파우치 패키지로 가볍게 마음을 전하기 좋은 선물 아이템으로 주목받고 있다.

서울드래곤시티는 프랑스 하이엔드 코스메틱 브랜드 시슬리(sisley)와 손잡고 프렌치 감성이 흐르는 로맨틱한 미식 공간을 완성했다. 오는 3월 29일까지 진행되는 ‘딸기 스튜디오 시즌2’는 단순한 뷔페를 넘어, 딸기를 테마로 한 예술 작품 같은 디저트와 시슬리만의 우아한 브랜드 무드를 결합해 미식과 뷰티를 동시에 경험하는 이색 콘텐츠를 제공한다.

특히 밸런타인 시즌을 겨냥한 디저트 라인업이 눈길을 끈다. 서울드래곤시티의 시그니처인 ‘후레쉬 딸기 타워’를 필두로, 시슬리와의 협업을 통해 탄생한 ‘입술 모양 초콜릿’ 등 26종의 달콤한 디저트가 연인들의 설렘을 자극한다. 여기에 24종의 식사 메뉴까지 더해져 완벽한 데이트 코스를 제안한다.

단순한 식사를 넘어 브랜드 경험을 강화한 것도 특징이다. 매장 곳곳을 시슬리와 협업해 감각적인 터치로 꾸며 어디서 찍어도 화보가 되는 포토존을 마련했으며, 2월과 3월에는 미식과 뷰티를 결합한 ‘시슬리 뷰티 클래스’를 개최해 고객 참여형 이벤트 및 체험 콘텐츠를 강화한다. 이는 공간이 주는 심미적 가치와 브랜드의 철학을 동시에 소비하는 최근의 미식 트렌드를 의미한다.

접근성이 좋은 편의점 업계는 밸런타인데이를 맞아 사랑을 전하는 가장 가까운 플랫폼으로 변신했다. MZ세대와 잘파세대의 취향을 저격하는 ‘캐릭터 콜라보레이션’을 통해 일상 속 소소하지만 확실한 설렘을 공략한다. 단순한 초콜릿 선물을 넘어, 좋아하는 캐릭터나 아티스트의 굿즈를 소장함으로써 느끼는 심리적 만족감을 충족시킨다는 전략이다.

세븐일레븐은 이번 밸런타인데이의 핵심 테마를 ‘설렌타인데이(설렘+밸런타인데이)’로 정하고, 잘파세대부터 키덜트족까지 폭넓은 사랑을 받는 헬로키티를 전면에 내세웠다. 헬로키티가 새겨진 △사각키캡키링 △루프손잡이텀블러 △손잡이빨대텀블러 △케익상자선물세트 △손잡이수납파우치 세트 등은 실용성과 사랑스러운 디자인을 겸비해 소장 욕구를 자극한다. 이 외에도 ‘이나피’ 등 인기 IP와 협업한 120여 종의 상품으로 설렘 가득한 시즌을 준비했다.

GS리테일이 운영하는 GS25는 강력한 ‘팬덤 소비’를 정조준했다. 밸런타인데이를 기념해 빈츠, 칸쵸, 크런키 등의 초콜릿 스낵 5개와 버추얼 아이돌 ‘플레이브’ 멤버들의 증명사진 5장이 포함된 ‘플레이브 증명사진세트’를 선보이며 좋아하는 스타와 함께 밸런타인을 보내고 싶은 팬들의 로망을 실현한다. 또한, 캐치티니핑, 옴팡이, 카카오프렌즈와 같은 인기 캐릭터 IP를 활용한 인형 및 키링 제품과 함께 몬치치, 몽모, 셔레이드쇼 등 차별화된 라인업을 구성했으며, 고물가 시대를 고려해 가성비를 챙길 수 있는 다양한 할인 프로모션도 함께 진행한다.