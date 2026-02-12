갤럭시아에스엠, 테크노짐 리폼으로 프리미엄 필라테스 시장 본격 공략

사용자 편의성을 극대화한 정밀 조절 시스템·디지털 연동 강화

테크노짐 리폼을 활용한 프리미엄 필라테스 세션

갤럭시아에스엠을 통해 국내에 전개되고 있는 이탈리아 프리미엄 피트니스 브랜드 테크노짐이 필라테스 업계의 패러다임을 바꿀 혁신적인 신제품 ‘테크노짐 리폼’을 올 하반기 국내 시장에 정식 출시할 예정이다.

테크노짐 리폼은 세계 최대 디자인 전시회인 ‘밀라노 디자인 위크’의 ‘살로네 델 모빌레’에서 글로벌 론칭을 성공적으로 마쳤으며, 영국 디자인 및 라이프스타일 잡지 월페이퍼가 주관하는 ‘2025 스마트 스페이스 어워드’에서 ‘가장 적합한 피트니스 키트’ 부문을 수상했다. 이번 수상은 기술과 디자인을 완벽하게 통합해 미학적으로 세련된 공간을 구현하는 테크노짐의 혁신 역량을 세계적으로 다시 한번 입증한 사례로 평가받는다.

이 제품은 기존 필라테스 기구와 차별화된 기능적 진화를 보여준다. 이탈리아 테크노짐 본사에서 전문 강사들과의 긴밀한 협업을 통해 개발된 정밀 조절 시스템은 헤드레스트, 어깨 패드, 풋바, 스프링 등 주요 부품을 사용자가 직관적으로 빠르게 조정할 수 있도록 설계됐다. 이를 통해 운동 흐름의 끊김을 최소화하고 트레이닝 효율을 극대화한다. 또한 테크노짐 앱과의 원활한 연동으로 개인별 맞춤형 주문형 콘텐츠를 제공해 사용자 수준에 최적화된 디지털 웰니스 경험을 완성한다.

제품의 심미적 가치와 지속 가능한 장인정신 또한 독보적인 경쟁력이다. 목재, 알루미늄, 비건 가죽 등 엄선된 지속 가능한 소재를 적용해 내구성과 환경적 책임을 동시에 실현했으며, 이탈리아 디자인 특유의 절제된 우아함을 담아냈다. 특히 샌드 스톤과 펄 그레이 두 가지 컬러 마감은 헬스장과 호텔은 물론 개인 주거 공간에서도 인테리어와 자연스럽게 조화를 이루는 고품격 디자인 오브제로서의 가치를 더한다.

테크노짐 코리아 이반석 대표는 “테크노짐 리폼은 복잡했던 기구 조절 방식을 보다 직관적이고 효율적으로 개선함과 동시에, 지속 가능한 소재를 적용해 디자인 완성도까지 끌어올린 혁신적인 솔루션”이라며 “이번 신제품 출시가 국내 필라테스 업계에 새로운 전환점이 될 것으로 기대하며, 앞으로도 기술과 디자인이 조화를 이루는 프리미엄 웰니스 라이프스타일의 기준을 제시해 나가겠다”고 전했다.

현재 테크노짐은 서울 강남의 체험형 전시장 ‘테크노짐 센터 코리아’를 비롯해 롯데백화점 에비뉴엘 본점, 신세계백화점 센텀시티점, 현대백화점 판교점 등 주요 프리미엄 접점을 확대하고 있다. 각 매장에서는 단순한 제품 전시를 넘어 주거 및 상업 공간 특성에 맞춘 전문 웰니스 큐레이션을 제공하며, 호텔 및 하이엔드 레지던스를 위한 최적의 공간 솔루션을 제안하고 있다.