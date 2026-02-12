李대통령·여야대표 오찬 장동혁 불참에 무산…靑 "깊은 아쉬움"

홍익표 "소통·협치 위한 기회 놓쳐…대화 끈 놓지 않을 것"

"張, 어제 법사위 상황 이유로 대통령과 약속 취소 매우 유감"

고동욱 설승은 황윤기 기자 = 12일 청와대에서 예정됐던 이재명 대통령과 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표의 오찬 회동이 당일 무산됐다.

홍익표 청와대 정무수석비서관은 이날 브리핑에서 "오늘 예정됐던 여야 정당 대표 오찬 회동이 장동혁 대표의 갑작스러운 불참 의사 전달로 취소됐다"고 밝혔다.

홍익표 정무수석이 12일 청와대에서 장동혁 국민의힘 대표 불참으로 여야 대표 오찬 회동 취소 관련 브리핑을 하고 있다. 뉴시스

홍 수석은 "이번 회동은 국정 현안에 대한 소통과 협치를 위한 자리였다"며 "그런 점에서 취지를 살릴 기회를 놓쳤다는 것에 깊은 아쉬움을 전한다"고 했다.

다만 "그럼에도 청와대는 국민 삶을 개선하기 위해 대화의 끈을 놓지 않을 것"이라며 "이재명 정부는 상호 존중과 책임 있는 대화를 통해 협치의 길을 이어가겠다"고 덧붙였다.

홍 수석은 회동 무산에 대한 이 대통령의 반응을 묻자 "특별한 말씀은 없었다"고 답했다.

일정 취소 경위와 관련해선 "오늘 오전 (국힘의힘 당대표) 비서실장을 통해 연락이 왔다"며 "국회 상황과 관련해 어제 법제사법위 상황을 이유로 오찬 회동이 어렵다는 뜻을 전달해왔다"고 설명했다.

국민의힘 장동혁 대표가 12일 국회 당 대표실로 향하고 있다. 장 대표는 이날 예정됐던 이재명 대통령과의 오찬에 불참한다. 연합뉴스

장 대표는 오찬 예정 시간을 1시간 앞두고 불참 결정을 알리면서 언론을 향해서도 전날 국회 법사위에서 여당 주도로 '재판소원법'과 '대법관증원법'이 통과된 것을 언급한 바 있다.

홍 수석은 이와 관련해 "청와대 입장에서는 (장 대표가) 국회 상황과 연계해 대통령과 약속된 일정을 취소한 것에 대해 매우 유감스럽게 생각한다"고 말했다.

이어 "특히 국민의힘이 국회 상황을 대통령실과 연계해서 설명한 것은 매우 부적절하다"며 "국회 일정과 상임위 운영은 여당이 알아서 하는 일로, 그 과정에서 청와대가 어떠한 형태의 관여나 개입을 한 건 전혀 없다"고 강조했다.

국민의힘 의원들이 전날 법사위를 통과한 법안들을 두고 '이재명 무죄 법안'이라며 비판한 것을 겨냥한 것으로 풀이된다.

법사위 일정 이튿날로 오찬 일정을 잡았던 것은 누구의 의지였느냐는 질문엔 "법사위와 오찬 회동 일정은 전혀 무관하다"며 "청와대가 국회 상임위 일정까지 다 고려하고 어떤 법안이 통과되는지 보면서 일정을 잡진 않는다"고 설명했다.

그는 "이번 오찬은 어제 오전 제가 장 대표에게 연락해 시작된 것은 맞지만 이미 오래전 장 대표를 예방했을 때 장 대표가 형식에 구애 없는 대통령과의 만남을 요청했고, 그 말씀을 대통령께 잘 전달하겠다고 말씀드린 바 있다"고 부연했다.

이어 "그런 차원에서 오래전부터 청와대는 (여야 대표 회동을) 검토해왔고 설 명절을 앞두고 국민께 국민 통합 관련 희망적 메시지를 전달했으면 하는 바람에서 준비했던 것"이라고 했다.

이 대통령이 정청래 대표와의 오찬을 그대로 진행하지 않고 아예 취소한 데 대해선 "오늘 오찬 회동의 취지가 여당과 야당의 대표를 모시고 국정 전반에 대해 논의하는 것이었기에 장 대표가 불참한 상황에서 자리를 갖는 것은 큰 의미가 없다고 판단했다"고 설명했다.

조만간 회동을 재추진할지 여부엔 "확실한 답을 드리긴 어렵지만 원칙적으로 대화의 문은 항상 열려있다"고 말했다.

<연합>