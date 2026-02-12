인천환경공단, 창립 19주년 정책·환경 변화 선제적 대응

인천환경공단이 올해 물 환경 분야의 비전을 ‘안정적인 공정 운영, 혁신적인 성과 창출’로 설정했다. 공단은 12일 창립 19주년을 맞고 20년차의 새로운 출발점에서 ‘2026 물 환경 종합 운영계획’을 공식 발표했다.

최근 기후 변동성 확대로 유입 유량·수질 변동, 전력·약품비 등 원가 상승, 악취·분진에 대한 시민들의 안전·환경권 요구 목소리가 커지고 있다. 그러면서 환경기초시설의 안정적 운영과 비용 부담 관리가 중요한 과제로 떠올랐다.

김성훈 이사장이 굴포천 유지용수 공급시설을 점검하고 있다.

공단은 정책·환경 변화에 선제적으로 대응하고, 시민이 체감하는 물 환경 서비스 품질을 높이고자 한다. 이에 운영체계를 ‘연간 계획’ 수준에서 비전 중심의 전략·실행·환류로 한층 고도화시켰다.

4대 핵심 과제로 공정 안정화 △운영 효율화(원가 절감) △재이용 확대 △분진·악취 제로화를 추진한다. 이를 통해 하수도 종합 평가 90점 달성, 처리 원가 10% 절감, 재이용 671만t 증대, 분진·악취 제로화 121건 개선을 단계적으로 실현해 나갈 계획이다.

재이용 확대의 경우 공급량 중심에서 나아가 품질 신뢰와 수요 기반을 함께 강화한다. 김성훈 이사장은 “공단이 20년차로 도약하는 중요한 전환점”이라며 “변화하는 경영환경과 시 환경정책 흐름에 맞춰 공정 안정 및 원가 절감을 확실히 다지겠다”고 말했다.