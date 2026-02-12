전국 특산물, 지역 자존심 건 ‘맛의 배틀’

16일 MBC 예능 ‘전국 1등’

전국 각지의 맛 이야기가 설 안방을 찾는다. MBC는 16일 오후 8시 10분 설 특집 예능 ‘전국1등’을 방송한다.

‘전국1등’은 전국을 대표하는 특산물들이 한자리에 모여 경쟁을 펼치는 ‘특산물 챔피언스 리그’ 형식의 프로그램이다.

MBC는 16일 전국 각지의 맛과 이야기를 다룬 설 특집 ‘전국1등’을 방송한다. MBC 제공

지역의 자존심이 걸린 대결을 중심으로, 단순한 맛 평가를 넘어 특산물이 탄생하기까지의 과정과 그 뒤에 숨은 사람들의 이야기를 함께 조명한다.

진행은 배우 박하선과 방송인 문세윤, 김대호가 맡는다.

프로그램의 관전 포인트는 각 지역 특산물이 어떤 기준으로 평가받아 ‘전국 1등’에 오르는지 그 과정을 지켜보는 데 있다. 지역마다 다른 자연환경과 생산 방식, 오랜 전통이 더해지며 예상 밖의 결과가 나올 가능성도 열려 있다.

특히 블라인드 방식으로 진행되는 최종 투표는 끝까지 승부를 예측하기 어렵게 만든다. 오직 맛과 완성도로만 가려지는 치열한 경쟁이 긴장감을 더한다.

압도적인 규모를 자랑하는 초대형 특산물 대결도 볼거리다. 화려한 비주얼과 현장의 열기를 통해 각 지역의 자부심을 생생하게 전달한다.

어떤 특산물이 최종 왕좌에 오를지 관심이 쏠린다.

‘전국1등’은 16일 첫 방송을 시작으로 23일 오후 9시 2회, 3월 2일 오후 9시 3회가 방송된다.

제작진은 “설 연휴를 맞아 가족이 함께 즐길 수 있는 프로그램을 마련했다”며 “지역 특산물에 담긴 이야기를 통해 명절에 어울리는 공감과 재미를 전하고 싶다”고 밝혔다.