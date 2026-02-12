한국상사법학회 동계공동학술대회

한국상사법학회는 2026년 동계공동학술대회를 연다고 12일 밝혔다.

동계공동학술대회는 20일 오후 1시 서울 광진구 건국대하교 법학전문대학교 4층 모의법정에서 열린다.

‘상사법의 현대적 과제 : 시장 신뢰 회복과 투자자·소비자 보호’라는 대주제 아래 ‘주주권의 실효적 행사를 위한 주주의 정보접근권’, ‘펀드 선임이사의 신인의무’, ‘스테이블코인의 제도화와 규제수요’, ‘M&A에서 진술보장보험의 법적 문제’ 주제의 발표가 진행된다.