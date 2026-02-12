이진숙, 대구시장 출마 선언…"위풍당당한 대구 만들겠다"

한무선 기자 = 이진숙 전 방송통신위원장이 12일 대구시장 선거에 출마한다고 선언했다.
이 전 위원장은 이날 오후 대구 국채보상기념공원에서 기자회견을 열고 "국채보상운동 발원지이자 산업화 정신 뿌리인 대구의 위풍당당한 부활을 선언한다"며 "대한민국을 일으켜 세운 박정희 대통령의 결단과 추진력으로 대구의 새로운 도약을 이끌겠다"고 밝혔다.
그는 "대구는 지난 30년간 1인당 지역내총생산(GRDP) 최하위를 벗어나지 못하고 있다"며 "자존심은 높지만, 경제는 위축된 현실을 더 이상 방치할 수 없다"고 지적했다.
이어 대구 부활을 위한 전략으로 '에너지 기반 미래산업 대전환', '방위산업 중심도시 도약', '교육 혁명과 청년 유입 도시 실현'을 제시했다.
그는 "박정희 대통령이 '하면 된다'는 신념으로 산업화를 이끌었듯 저 역시 그런 정신으로 대구의 경제를 살리겠다"며 "수출 혁명, 산업 혁명, 교육 혁명을 통해 위풍당당한 대구를 만들겠다"고 강조했다.
이 전 위원장은 앞서 지난 9일 대구에서 출판기념회를 열어 "대구는 말 그대로 이진숙의 디엔에이(DNA)를 만들어준 곳"이라며 시장 출마를 예고했다.
방송통신위원장 재직 때 국민의힘을 탈당함에 따라 지난 11일에는 국민의힘 대구시당을 찾아 당적을 복원했다.
이 전 위원장은 2022년에도 대구시장 선거에 출마한 적이 있다.
한편 오는 6월 대구시장 선거는 주호영·윤재옥·추경호·최은석 의원 등 현역 국회의원 5명을 비롯해 홍석준 전 의원, 이재만 전 동구청장 등 다수가 출마함에 따라 국민의힘 당내 경선이 치열해질 전망이다.
더불어민주당에서는 홍의락 전 의원이 최근 출마 의사를 접은 가운데 김부겸 전 국무총리가 물망에 오르고 있고 구윤철 경제부총리, 강민구 전 최고위원도 후보군으로 꼽힌다.
<연합>