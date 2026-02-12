국립공원공단 설에 즐기는 지질명소 5곳 ‘콕’

국립공원공단이 설 연휴 가족과 함께 즐길 지질명소 5곳을 추천했다.

공단 국가지질공원사무국은 설을 맞아 겨울에도 탐방할 수 있는 지질공원의 대표 명소를 추천한다고 12일 밝혔다. 이는 한탄강 고석정과 단양 고수동굴, 청소 용추폭포, 전북서해안 채석강, 제주 성산일출봉이다.

충북 단양군 고수동굴. 국립공원공단 제공

우선 한탄강 국가지질공원은 강원도 철원군 고속정 일대는 현무암 용암이 식으며 형성된 주상절리 협곡으로 이뤄졌다. 겨울에는 눈과 얼음이 어우러진 협곡을 감상할 수 있다.

충북 단양군 고수동굴은 석회암 지대에 형성된 동굴이다. 연중 일정한 온도를 유지해 겨울철에도 탐방할 수 있다. 종유석과 석순 등 동굴 생성물을 관찰하는 등 가족과 함께 지질체험 장소로 인기다.

경북 청송군 주왕산 용추폭포 일원은 화산활동과 침식작용으로 형성된 응회암 협곡 지형으로 꼽힌다. 겨울에는 빙폭이 만들어진 폭포와 협곡이 장관을 이룬다. 이곳은 장애인과 노약자도 쉽게 접근할 수 있는 무장애탐방로가 조성됐다.

전북 부안군 채석강은 퇴적암 층리가 계단식으로 발달한 해안 지질유산이다. 겨울철 해안 산책과 지질 경관이 색다름을 선사한다.

제주 서귀포시 성산일출봉은 바닷속 수중 폭발한 화산체로 겨울철 해돋이 명소다. 권은정 국가지질공원사무국장은 “이번에 추천한 지질명소 5곳은 설 연휴 가족과 함께 지구의 역사를 배우고 자연에서 휴식하기 좋은 곳”이라고 말했다.