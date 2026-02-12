메뉴보기메뉴 보기 검색

“500만원이 2300만원으로”… 케이윌, 불길 속 지켜낸 ‘피규어 애착’이 만든 잭팟

입력 :
수정 :
폰트 크게 폰트 작게
최승우 온라인 뉴스 기자 loonytuna@segye.com
구글 네이버 유튜브

가수 케이윌이 집을 가득 채운 피규어 수집품을 공개해 눈길을 끌었다.

 

11일 유튜브 채널 ‘형수는 케이윌’에는 “‘전참시’에서도 다 못 담은 피규어 총집합”이라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 케이윌은 집 곳곳에 전시된 피규어를 직접 소개했다.

유튜브 채널 ‘형수는 케이윌’ 캡처
유튜브 채널 ‘형수는 케이윌’ 캡처

피규어가 몇 개인지 묻는 질문에 그는 “모른다. 옷이 몇 벌 있는지 아냐. 알 수 없다는 뜻”이라며 “거실에 있는 것만 100개는 넘을 것”이라고 말했다. 제작진이 “1000개는 될 것 같다”고 하자 “1000개까지는 안 될 것 같다. 하지만 지금까지 산 걸 포함하면 넘을 수도 있다”고 답했다.

 

현재 보유 수량에 대해서는 대략 500개 정도로 추정했다. 제작진이 실제로 세어본 결과 500개 이상인 것으로 확인됐다.

유튜브 채널 ‘형수는 케이윌’ 캡처
유튜브 채널 ‘형수는 케이윌’ 캡처

케이윌은 과거 집 화재로 수집품의 상당수가 손실됐다고 털어놨다. 그는 “지금은 편하게 할 수 있는 이야기지만, 예전에 집에 불이 났을 때 다 녹았다. 그 와중에 살린 애들이 있다”고 설명했다.

 

아울러 피규어 수집은 건담으로 시작했다고 밝혔다. 그는 “건담을 몇 십 개 만들었다. 당시 맡겼던 도색 작업에 40만원 들었는데, 그분이 지금은 몇백만원을 받는다고 들었다”고 말했다. 도색 작업에 직접 도전하려 했으나, 주변에서 본업에 지장이 있을 수 있다는 조언을 듣고 포기했다고도 덧붙였다.

유튜브 채널 ‘형수는 케이윌’ 캡처
유튜브 채널 ‘형수는 케이윌’ 캡처

최고가 피규어로는 미국 아티스트 카우스(KAWS_와 일본 디자이너 하지메 소라야마의 협업 모델을 꼽았다. 그는 “가치를 논하지 않을 수 없다”며 “내가 샀을 때 5~600만원 정도였던 것 같다”고 말했다.

 

해당 피규어는 올해 1월 기준 해외 사이트에서 1만6000달러(약 2300만 원)에 거래된 것으로 알려졌다. 케이윌은 “마지막으로 팔린 가격이 1700만원 정도”라는 제작진의 말에 놀라움을 드러냈다.

최승우 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

이슈 나우

더보기