[재미로 보는 오늘의 운세] 2월 13일 (금요일) 오늘만 지나면 연휴 시작! 먼 거리 여행 조심해야 할 띠는?

96년생: 사업자는 좋은 성과가 기대된다. 84년생: 소탈한 모습으로 대하면 좋은 때이다. 72년생: 힘든 고비에 극복이 가능하다. 60년생: 물품구입 실물수를 조심하자. 48년생: 물욕이 강하면 실물을 거둔다. 36년생: 속이 답답하니 바다로 나가자.

97년생: 남방으로 출행할때 차조심 하라. 85년생: 문서상의 개운치 못하면 확실히 해라. 73년생: 진로문제에 갈등이 온다. 61년생: 승진에 즐거움이 있다. 49년생: 지나친 욕심을 버리자. 37년생: 먼 거리에 여행은 삼가하자.

98년생: 광고업 악세살이 인테리어업은 광고 성과가 있다. 86년생: 친구를 모방하는 것도 발전할 수 있다. 74년생: 실패를 해도 자신감부터 회복하라. 62년생: 자기 페이스를 끝까지 유지하자. 50년생: 한번 실패에 좌절하지 말자. 38년생: 자식의 근심은 부모의 근심이다

99년생:모든 약속은 오후1시ㅡ5시가 길하다. 87년생: 우직한 모습은 큰 이득은 힘들다. 75년생: 일에 포커스를 맞추어라. 63년생: 업무로 인한 스트레스가 많다. 51년생: 자금문제로 고민하는 운이다. 39년생: 부동산 문제는 해결이 늦다.

00년생 직업적인 어려움은 있지만 무리는 없다 88년생: 새로운 시작은 중요한 의미다. 76년생: 원하던 이성친구를 만난다. 64년생: 금전거래에 신경쓰자. 52년생: 과도한 음주는 삼가하자. 40년생: 온갖 정성을 쏟는다면 쾌차한다. 28년생: 계약의 약속은 오전이 좋다.

01년생 마음에 있으면 행동으로 나타나게 마련. 89년생: 휴대폰 통신업 금속기계업은 광고에 성과가 있다. 77년생: 직장동료와 원만하게 하라. 65년생: 멀리서 좋은 소식이 온다. 53년생: 경쟁관계는 되도록 피하자. 41년생: 가족관계로 마음놓기 힘들다. 29년생: 적도 아군으로 변하는 운이다.

02년생 태도가 좋은 사람은 귀인을 만난다. 90년생: 상대를 설득하려면 부드럽게 해라. 78년생: 어설픈 시작은 삼가하자. 66년생: 일을 대충 덮어두지 말자. 54년생: 잡기로 낭패 당할 수 있다. 42년생: 친구와 명암을 달리하지 말자. 30년생: 단순하게 생각하면 금방 끝날 일이다.

03년생: 하는 일이 불만이 오는 운이다. 91년생: 현재의 일은 노력부족으로 성사안된다. 79년생: 움직이지 말고 한자리에 일하자. 67년생: 금은보화를 얻지만 절반은 잃는다. 55년생: 오랜만에 즐거운 시간을 보낸다. 43년생: 가족과 가정을 중히하자. 31년생: 금전관계 약속은 오후가 좋다.

04년생 친구들에게 연락해도 핑계 뿐이다. 92년생: 운전대리업 택배업 아동품점은 공고에 성과 있다. 80년생: 외국과 관련있는 일이 생긴다. 68년생: 새로운 거래선이 나타난다. 56년생: 배우자의 건강을 채크하자. 44년생: 정신적으로 피곤한 운이다. 32년생: 부부간에 적은 갈등이 온다.

05년생 마음에 없는 말은 잠깐의 유익을 준다. 93년생: 가벼운 질환과 집안에 근심이 온다. 81년생: 여성은 애인과 즐거운이 있다. 69년생: 새로 시작하는 마음으로 하자. 57년생: 비가 걷히고 바람이 잦아든다. 45년생: 가족에 즐거운이 있다. 33년생: 걷기운동으로 건강을 도우자.

06년생 어디를 가도 금전적인 소비가 커진다. 94년생: 불신의 벽이 높아지면 감당하기 힘들다. 82년생: 경쟁자가 나타난다. 70년생: 애정에 한층 더 신경을 써라. 58년생: 일에 뛰어드는 것은 무리다. 46년생: 덜 익은 과일은 먹지말자. 34년생: 동북방에서 만난사람 정보을 준다.

95년생:피부미용 네일업 화장품점은 광고에 성과가 있다. 83년생: 인연은 그리 멀리 있지 않다. 71년생: 사람들 틈에서 빠져나오자. 59년생: 금전을 잃어버릴까 걱정된다. 47년생: 귀중한 문서나 물건을 잘 챙기자. 35년생: 옛 친구을 만나는 일진이다.

