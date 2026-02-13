[경제 단신] 포스코, 함정용 고연성강·방탄강 첫 개발 외

포스코의 신 방산 소재를 적용한 차세대 함정 가상 이미지. 포스코 제공

포스코, 함정용 고연성강·방탄강 첫 개발

포스코가 함정용 고(高)연성강과 방탄강을 국내 최초로 개발하고, 지난달 한국선급(KR)으로부터 선급 인증을 획득했다고 12일 밝혔다. 이번 KR 인증은 강재 개발부터 용접성 검증, 군함 방호 성능 확보에 이르기까지 전 과정에 걸친 것이다. 포스코가 개발한 고연성강은 기존 조선용 후판 강재 대비 연신율을 35% 이상 높인 강재다. 실제 함정 충돌 시뮬레이션 결과 충격 흡수율이 약 58% 향상된 것으로 나타났다. 포스코는 기존 조선용 후판 강재 대비 두께를 약 30% 줄인 방탄강도 개발했다.

서울신라호텔 8년 연속 5성 호텔 선정

서울신라호텔은 세계적 권위의 호텔 평가 기관인 ‘포브스 트래블 가이드’에서 국내 최초이자 유일하게 8년 연속 5성 호텔로 선정됐다고 12일 밝혔다. 2019년 국내 호텔 중 유일하게 5성으로 상향 평가된 이후 5성 등급을 유지하고 있다. 올해는 특히 ‘엄선된 최상위 호텔 그룹’에도 뽑혀 한국 호텔 중 처음으로 이달 모나코에서 열리는 연간 포브스 서밋에 ‘글로벌 대표 호텔’로 초청됐다.

스타벅스 ‘적마 세뱃돈 봉투’ 선착순 증정

스타벅스코리아는 2026년 병오년 설 명절을 맞아 ‘온 가족 추천 메뉴’를 이용하는 고객을 대상으로 ‘적마 세뱃돈 봉투’를 선착순 증정한다고 12일 밝혔다. 적마 세뱃돈 봉투는 한정수량 준비된 상품으로, 이달 18일까지 전국 스타벅스 매장에서 온 가족 추천 메뉴를 파트너 직접 주문이나 사이렌 오더로 주문 시 품목당 1세트를 선착순 증정한다.