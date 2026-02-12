경산시, 설 명절맞이 전통시장 장보기 행사

설 명절 맞아 전통시장서 명절 준비

경북 경산시는 민족 고유의 명절인 설을 앞두고 지역 전통시장 활성화 및 소비 촉진을 위해 지난 9일 하양꿈바우시장을 시작으로 10일 경산 공설시장, 13일 자인공설시장에서 잇따라 전통시장 장보기 행사를 펼치고 있다고 밝혔다.

이번 행사는 설 명절을 맞아 지역 전통시장의 매출 증대와 소비 진작을 도모하기 위해 마련됐다.

경산시가 설 명절맞이 전통시장 장보기 행사를 펼치고 있는 가운데 조현일 경산시장이 장보기 행사를 하고 있다. 경산시 제공

경산시 공무원과 유관 기관, 각종 단체 관계자들이 전통시장을 찾아 제수용품과 설 성수품, 지역 특산물을 구입하며 명절 장터 분위기를 북돋웠다.

경산시는 전통시장 경쟁력 강화를 위해 시장 현대화 사업, 별찌 야시장 운영, 문화관광형 특성화시장 육성, 온누리상품권 환급행사, 상권 활성화 사업 등 다양한 정책을 꾸준히 추진하고 있다.

이번 설맞이 장보기 행사도 이러한 노력의 일환으로 추진됐다.

조현일 경산시장은 “이번 장보기 행사는 설 명절을 맞아 전통시장을 직접 이용하며 지역경제에 새활력을 불어넣기 위한 것”이라며, “앞으로도 전통시장이 시민과 함께하는 지역경제의 중심 공간으로 자리 잡을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.