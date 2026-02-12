노동시장 ‘AI 직격탄’… 취업자수 증가율 연평균 0%

고용정보원, 2034년까지 정체 전망



2030년부터 30만명 감소 전환

고령화로 산업 지형·직업 재편

“2%성장 위해 122만 인력 필요”

고령화와 인공지능(AI) 영향으로 2034년까지 취업자 수 증가율이 연평균 0%에 머물 것이라는 전망이 처음으로 나왔다. 지속적인 경제성장을 위해 필요한 인력과 실제 공급되는 인력 사이 격차는 벌어져 직무 전환 정책의 중요성이 더 커질 것으로 보인다.

한국고용정보원은 12일 ‘중장기 인력수급 전망’에서 이 같은 내용을 발표했다. 향후 10년간 노동시장의 인력 공급과 수요가 구조적으로 전환되는 양상과 향후 지속적인 성장을 위해 추가로 필요한 인력을 분석한 것이다.

11일 서울 마포구 서울서부고용복지플러스센터에서 시민들이 채용 게시판을 살펴보고 있다. 뉴스1

고용정보원이 지난해 발표한 중장기 인력수급 전망(2023~2033년)에서는 총량 취업자 수가 연평균 0.1% 증가할 것으로 예측됐다. 이번 전망(2024~2034년)에서는 연평균 증가율이 0.0%에 그치며 사실상 정체 국면에 진입한 것으로 평가됐다.

2030년을 기점으로 취업자 수는 감소세로 전환될 전망이다. 2029년까지는 36만7000명 늘지만, 2030년 이후에는 30만3000명 감소할 것으로 분석됐다.

경제활동인구는 2030년부터 본격적인 감소세로 전환된다. 저출생·고령화 영향으로 생산가능인구(15~64세)는 지속해서 감소하는 반면, 65세 이상 고령층 비중은 2034년 31.7%까지 확대되는 영향이다.

산업 지형도 바뀐다.

고령화 영향으로 돌봄·의료 수요가 늘어 보건업과 사회복지서비스업 취업자는 큰 폭으로 증가할 전망이다. 반면 온라인화·플랫폼화 영향으로 소매업을 중심으로 도소매업 취업자는 가장 크게 감소할 것으로 예상된다.

AI 영향에 직격탄을 맞는 직군은 매장 판매직이 꼽혔다. 매장 판매직은 2024년 대비 2034년 취업자가 19만6000명 줄어들 것으로 예측됐다.

취업자 수는 정체·감소하는 반면 지속적인 경제성장 전망치(2.0%)를 위한 추가 필요인력은 2034년까지 총 122만2000명에 달할 것으로 추산됐다. 추가 필요 인력은 실제 공급되는 인력과 필요한 인력(노동수요) 간 격차를 뜻한다. 추가 필요인력 규모는 업종별로 다르게 나타났다. 2034년까지 고용 증가가 가장 클 것으로 보이는 보건복지서비스업(16만7000명)뿐 아니라 고용 감소가 예상되는 제조업(18만1000명)과 도소매업(11만9000명)에서도 필요 인력이 큰 것으로 추산됐다. 이창수 고용정보원 원장은 “향후 고용정책은 단순한 취업자 수의 양적 확대보다 질적 개선이 더 중요할 것”이라며 “잠재 인력 활용 확대와 산업·직업별 구조 변화에 대응한 직무 전환, 재교육 및 인력 재배치 정책에 집중할 필요가 있다”고 말했다. 정부는 지역 고용 활성화 등 대책을 강화하겠다는 입장이다. 고용노동부는 이날 2026년 제2차 고용정책심의회를 열고 ‘2026년 고용전망 및 고용정책 방향’을 논의했다. 직업훈련 등을 통해 원활한 이·전직을 지원하고, ‘산업전환 고용안정 기본계획’을 마련하는 등 산업전환에 선제 대응할 방침이다.