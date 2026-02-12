경북지역 시장·도의원·시의원 20일부터 예비후보 등록

경북선거관리위원회는 20일부터 제9회 전국동시지방선거의 시장 선거와 지역구 도의원·시의원 선거의 예비후보자 등록이 시작된다고 12일 밝혔다. 군수와 군의원 선거의 예비후보자 등록은 3월22일부터다.

선거일 현재 18세 이상의 국민이면 예비후보자로 등록할 수 있다. 예비후보자가 되려는 사람은 관할 선거구선관위에 주민등록표 초본 등 피선거권에 관한 증명서류와 전과기록에 관한 증명서류, 정규 학력에 관한 증명서, 후보자 기탁금의 20%를 내야 한다.

예비후보자로 등록하면 선거사무소 설치와 선거 운동용 명함 배부, 예비후보자홍보물 발송, 어깨띠 또는 표지물 착용, 자동동보통신의 방법으로 선거운동 문자메시지 전송 등의 방법으로 선거운동을 할 수 있다.

예비후보자는 후원회를 둘 수 있고 모금 한도액은 시장 선거는 선거비용 제한액의 50%, 도의원 선거는 5000만원, 시의원 선거는 3000만원이다.

공무원 등 입후보가 제한되는 사람이 예비후보자로 등록하려면 등록신청 전까지 사직해야 한다. 예비후보자 등록과 선거운동 방법 등 궁금한 사항은 국번 없이 1390번으로 전화하거나 관할 선관위에 문의하면 된다.