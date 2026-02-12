메뉴보기메뉴 보기 검색

경북지역 시장·도의원·시의원 20일부터 예비후보 등록

예천=배소영 기자 soso@segye.com
경북선거관리위원회는 20일부터 제9회 전국동시지방선거의 시장 선거와 지역구 도의원·시의원 선거의 예비후보자 등록이 시작된다고 12일 밝혔다. 군수와 군의원 선거의 예비후보자 등록은 3월22일부터다.

 

선거일 현재 18세 이상의 국민이면 예비후보자로 등록할 수 있다. 예비후보자가 되려는 사람은 관할 선거구선관위에 주민등록표 초본 등 피선거권에 관한 증명서류와 전과기록에 관한 증명서류, 정규 학력에 관한 증명서, 후보자 기탁금의 20%를 내야 한다.

 

예비후보자로 등록하면 선거사무소 설치와 선거 운동용 명함 배부, 예비후보자홍보물 발송, 어깨띠 또는 표지물 착용, 자동동보통신의 방법으로 선거운동 문자메시지 전송 등의 방법으로 선거운동을 할 수 있다.

 

예비후보자는 후원회를 둘 수 있고 모금 한도액은 시장 선거는 선거비용 제한액의 50%, 도의원 선거는 5000만원, 시의원 선거는 3000만원이다.

 

공무원 등 입후보가 제한되는 사람이 예비후보자로 등록하려면 등록신청 전까지 사직해야 한다. 예비후보자 등록과 선거운동 방법 등 궁금한 사항은 국번 없이 1390번으로 전화하거나 관할 선관위에 문의하면 된다.

