멜론, 13일부터 3일간 성수역 인근서 팝업·청음실 운영

브랜드 캠페인 ‘멜론, 음악 기록 시대 시작’이 오프라인 팝업, 청음실 운영과 멜론 만의 특별한 데이터 공개로 화제를 이어간다.

뮤직플랫폼 멜론(Melon)은 브랜드 캠페인 ‘멜론, 음악 기록 시대 시작’의 일환으로 서울 성수역 인근에서 특별한 팝업 공간과 청음실을 13일부터 3일간 운영한다고 12일 밝혔다.

또한 온라인 이벤트 ‘음악 기록 어워드’를 통해 멜론 서비스 이용자들의 기념비적 데이터들을 조명한다.

멜론은 아카이빙 서비스 ‘음악서랍’ 탭의 개편을 기념해 음악 기록의 가치를 재조명하는 브랜드 캠페인 ‘멜론, 음악 기록 시대 시작’을 작년 12월부터 진행 중이다.

음악 기록에는 각자의 취향과 감정, 삶의 순간들이 담겨 있다는 점에 주목해 음악 기록이 곧 개인의 이야기가 될 수 있음을 전하는 캠페인이다.

한 달여간 관련 캠페인 영상 4편을 공개했고, 음악서랍 내 새롭게 론칭한 음악 기록 서비스 ‘모먼트(Moment)’를 체험해보는 이벤트도 진행하고 있다.

13일부터 사흘 동안 젊은 세대들에 사랑받는 공간인 서울 성수역 부근에 팝업 공간과 청음실을 운영한다.

먼저 성수역 3번 출구 인근 마련될 팝업에서 방문객은 멜론에 축적된 다양한 음악 기록을 직접 살펴보고, 아티스트가 남긴 특별한 기록 카드를 만나볼 수 있다.

방문객 스스로 오늘의 음악 기록을 남기는 참여형 이벤트도 열리며, 현장 럭키 드로우를 통해 다양한 선물을 증정한다.

팝업 참여 고객에게는 멜론이 준비한 청음실 프로그램 참여 기회도 제공된다.

K팝 대표 아티스트들의 음악 기록을 살펴보고, 음악적 몰입감을 직접 체험하는 청음실도 ‘성수율 뮤직’ 공간에 마련된다.

‘나의 첫 인생곡이 탄생하던 날’, ‘최애 자랑하기 바빴던 학교 쉬는 시간’, ‘추운 겨울 귤 까먹으며 듣던 노래’, ‘청춘의 한가운데에서 힘이 되어준 노래’ 등 흐릿해진 기억의 해상도를 선명하게 올려줄 4개의 음악 테마가 시간대별로 운영된다.

음악을 감상하며 키키, 보이넥스트도어(성호), 알파드라이브원(상원, 안신), 올데이 프로젝트(영서), 카더가든 등 17팀 아티스트들이 멜론에 남긴 음악 기록도 함께 살펴볼 수 있다.

청음 프로그램 외에도 오늘을 기억할 음악 기록을 멜론 ‘모먼트’에 남기고, 기록 카드를 실시간 전시해 보는 체험존과 포토존도 운영될 예정이다.

‘멜론, 음악 기록 시대 시작’ 캠페인의 하나로 멜론에 쌓인 다양한 기록과 데이터를 조명하는 ‘음악 기록 어워드’도 멜론에서 10일부터 열리고 있다.

어워드는 멜론 서비스 출시 후 쌓여온 뜻깊은 데이터를 선정하는 ‘멜론의 역사’ 부문과 지난 한 해간 톡톡 튀는 기록들을 조명하는 ‘올해의 데이터’ 부문으로 각각 진행된다.

먼저, ‘멜론의 역사’ 부문에서는 △2004년 11월 16일 서비스 오픈 후 첫 스트리밍의 주인공 △가장 오랜 기간 구독을 유지한 회원 △가장 많은 76만개의 음악 기록을 쌓은 고객이 선정되었다.

부상으로 멜론 각인 골드바, 디지털카메라 등이 전달됐다.

‘올해의 데이터’ 부문으로는 △6만6770팀의 아티스트와 팬맺기를 한 고객 △발라드만 446시간 들은 고객 △첫 눈이 오기 224일 전부터 크리스마스 캐럴을 들은 고객 등의 에피소드가 선정됐다.

내 특별한 음악 기록들을 멜론 음악서랍에서 확인하고, 자신 만의 음악 기록과 함께 나에게 직접 상을 수여하는 셀프 시상 이벤트도 열린다.

‘모먼트’ 서비스에 음악 에피소드를 남기는 방법으로 참여할 수 있다.

총 105명에게 ‘100만원 한도 원하는 선물’과 ‘카카오톡 선물하기 1만원권’ 등 경품을 증정된다.

멜론은 유저들의 다채로운 음악 기록과 이야기를 쌓아온 뮤직 플랫폼으로서 2026년 한해 간 멜론 만이 가진 음악 기록의 가치를 경험할 수 있는 캠페인을 지속할 예정이다.